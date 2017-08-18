В Тульской области «бесправный» водитель мопеда сбил женщину с ребенком

Фото УГИБДД по Тульской области.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.

17 августа в 19.10 в п. Октябрьском Киреевского района возле дома № 12-а по улице Ленина 25-летний водитель мопеда сбил 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком, которые находились на территории дворца культуры. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Примечательно, что молодой человек не имеет водительского удостоверения.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, за что на него был составлен административный материал.

Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали.