Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области «бесправный» водитель мопеда сбил женщину с ребенком
От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.
17 августа в 19.10 в п. Октябрьском Киреевского района возле дома № 12-а по улице Ленина 25-летний водитель мопеда сбил 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком, которые находились на территории дворца культуры. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Примечательно, что молодой человек не имеет водительского удостоверения.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, за что на него был составлен административный материал.
Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали.
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