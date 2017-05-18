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Где в Туле не будет электричества 19 мая

Где в Туле не будет электричества 19 мая

«Тульские городские электрические сети» проведут плановые ремонтные работы.

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 19 мая 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов и выправке опор. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение с 9.00 до 16.00.

Начало ремонта

Окончание ремонта

Отключенные жилые дома

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

поселок Косая Гора. улица Космонавтов, 1-11 (нечётн.), 2-18 (чётн.); улица Малиновая Засека, 13, 33, 35; улица Вахрушева, 1-16; улица Некрасова, 1, 2; улица Пирогова, 2-а-17; улица Маяковского, 1-41; улица Папанина, 1-а-31 (нечётн.), 2-36 (чётн.)

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

 улица М. Тореза, 3, 18, 9, 9-а, 14, 20, 7-а, 4, 16, 12

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

поселок Косая Гора. улица Малиновая Засека, 20-28 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 19; улица Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); улица Макаренко, 1-24; переулок Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

поселок Косая Гора, улица Малиновая Засека, 8-17, 27; улица Некрасова, 3-24; улица Пирогова, 19; улица Маяковского, 42; улица Шахтёрская, 21-23 (нечётн.)

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

улица Рязанская, 56; улица Новомосковская, 7; улица Оборонная/Рязанская

19.05.17 09.00

19.05.17 12.00

улица Пролетарская, 39, 1, 37, 31, 33; Демидовская плотина, 37, 18, 39, 14, 41-б, 20-а, 24-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.) 

19.05.17 13.00

19.05.17 16.00

улица Приупская, 5-а, 5; улица Металлургов, 79, 77, 77-б

19.05.17 11.30

19.05.17 15.00

улица Кирова, 194-а, 196, 190, 192, 194; улица Батищева, 1, 8; улица Баженова, 8, 7-а

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

улица Луначарского, 139, 141; улица Литейная, 119-135 (нечётн.); улица Курская, 9; улица Дульная, 1-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.); улица Арсенальная, 195-207 (нечётн.) 

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

13-й проезд, 24-30; 16-й проезд, 1-18; 17-й проезд, 1-18; 18-й проезд, 3-17 (нечётн.); улица Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); улица Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.)

19.05.17 09.00

19.05.17 12.00

улица Карпова, 31-57, 69-73 (нечётн.), 28-76 (чётн.); улица Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.); улица Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.); улица Капитана Громова, 36-46 (чётн.); 9-й проезд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.); 10-й проезд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.); 11-й проезд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.); 13-й проезд, 16-23

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

улица Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а

19.05.17 09.00

19.05.17 16.00

Мясново, 12-й проезд, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6; 6-й Полюсный проезд, 18; 10-й Полюсный проезд, 14-34 (чётн.) 7-17 (нечётн.); улица Тихмянова, 1-м

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:20 +1
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