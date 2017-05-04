Тульский самбист стал чемпионом России

Фото Тульского государственного университета.

С 25 по 28 апреля в городе Дзержинске Нижегородской области проходил чемпионат России по самбо среди студентов. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из разных городов России.

Как сообщает пресс-служба ТулГУ, в состязаниях приняли участие второкурсник Института высокоточных систем им. В. П. Грязева Илья Токарев и второкурсник Института горного дела и строительства Антон Суровцев.

По результатам чемпионата Илья завоевал седьмое место. А Антон Суровцев стал чемпионом России по самбо среди студентов.

— Соревнования проводились по олимпийской системе, — рассказал Антон. — Соперники у меня были очень серьёзные, но со всеми я справился довольно-таки легко, завершив все схватки с явным преимуществом. Этот чемпионат является одним из последних стартов в сезоне, и я к нему усиленно готовился. Был в хорошей форме, а потому ехал на соревнования с уверенностью, что одержу победу. И одержал!

Огромное спасибо моему тренеру из ТулГУ, Заслуженному мастеру спорта России по борьбе самбо Ирине Петровне Афониной и моему тренеру из ДЮСШ «Металлург» Сергею Юрьевичу Власову за то, что хорошо меня готовят, верят в меня и всегда поддерживают! Я доволен своим результатом, но останавливаться на достигнутом не собираюсь. Впереди у меня ещё один старт в этом сезоне — кубок президента Российской Федерации по самбо, который будет проходить в Москве с 25 по 27 мая.