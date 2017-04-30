«Арсенал» проиграл «Уфе» со счётом 1:0

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В столице Башкортостана завершилась игра тульского «Арсенала» с «Уфой». Матч был напряжённым, у туляков было несколько голевых моментов, обе команды ушли в глухую оборону – результаты игры напрямую скажутся на дальнейшей судьбе всех футболистов.

На 90-й минуте матча к основному времени было добавлено ещё 4 минуты. Во время очередной атаки «Уфы» наш защитник Вергара неудачно упал. Голкипер Владимир Габулов, за время игры не раз спасавший ворота «Арсенала», на этот раз не выручил свою команду – матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Напомним, ранее стало известно о разгромной победе молодёжного состава тульского «Арсенала» над молодёжкой «Уфы» – тулякам удалось забить пять голов.