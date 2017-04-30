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«Арсенал» проиграл «Уфе» со счётом 1:0
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» проиграл «Уфе» со счётом 1:0

На последней минуте добавочного времени хозяевам поля удалось пробить защиту канониров.

В столице Башкортостана завершилась игра тульского «Арсенала» с «Уфой». Матч был напряжённым, у туляков было несколько голевых моментов, обе команды ушли в глухую оборону – результаты игры напрямую скажутся на дальнейшей судьбе всех футболистов.

На 90-й минуте матча к основному времени было добавлено ещё 4 минуты. Во время очередной атаки «Уфы» наш защитник Вергара неудачно упал. Голкипер Владимир Габулов, за время игры не раз спасавший ворота «Арсенала», на этот раз не выручил свою команду – матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Напомним, ранее стало известно о разгромной победе молодёжного состава тульского «Арсенала» над молодёжкой «Уфы» – тулякам удалось забить пять голов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:40 0
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