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Тульская легкоатлетка добыла серебро на чемпионате России
На фото Кристина Хорошева.

Тульская легкоатлетка добыла серебро на чемпионате России

Кристина Хорошева проиграла победительнице всего две сотых секунды.

19 февраля в Москве в манеже ЦСКА стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике. В первый день соревнований сразу два представителя Тульской области вышли в спринтерские финалы бега на 60 м. Об этом сообщает пресс-служба региональной Федерации легкой атлетики.

Кристина Хорошева (воспитанница Натальи Ковтун) добыла серебряную медаль, пробежав дистанцию за 7,42 сек.

Тулячка проиграла победительнице всего две сотых секунды.

Интересным выдался мужской финал на этой же дистанции. Туляк Александр Ефимов финишировал пятым. Тем не менее он на 0,12 сек уступил победителю финального забега.

Тулячка Екатерина Реньжина уверенно выиграла свой забег на 400 м и вышла в финал, который состоится во второй день соревнований. Ефимова и Реньжину тренирует Вячеслав Маринов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:10 +2
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