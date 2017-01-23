Тульские борцы отправятся на соревнования в Санкт-Петербург

С 26 по 28 января в Санкт-Петербурге состоится первый мемориальный турнир по «ОСЕ» среди мужчин 18 лет и старше. Соревнования посвящены памяти Александра Парамонова. В турнире примут участие действующие военнослужащие спецназа Внутренних войск Национальной Гвардии, спецназа ВДВ, сотрудники ФСИН.

Официальным представителем и гостем от нашего региона выступит помощник сенатора Игоря Панченко, президент федерации смешанных единоборств Никитин Алексей.

Тульскую область на состязаниях представят пять борцов под руководством исполнительного директора федерации смешанных единоборств «ОСЕ» Ильи Герасименко.