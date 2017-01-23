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Тульские борцы отправятся на соревнования в Санкт-Петербург

Тульские борцы отправятся на соревнования в Санкт-Петербург

В турнире примут участие действующие военнослужащие спецназа Внутренних войск Национальной Гвардии, спецназа ВДВ, сотрудники ФСИН.

С 26 по 28 января в Санкт-Петербурге состоится первый мемориальный турнир по «ОСЕ» среди мужчин 18 лет и старше. Соревнования посвящены памяти Александра Парамонова. В турнире примут участие действующие военнослужащие спецназа Внутренних войск Национальной Гвардии, спецназа ВДВ, сотрудники ФСИН.

Официальным представителем и гостем от нашего региона выступит помощник сенатора Игоря Панченко, президент федерации смешанных единоборств Никитин Алексей.

Тульскую область на состязаниях представят пять борцов под руководством исполнительного директора федерации смешанных единоборств «ОСЕ» Ильи Герасименко.

 

Александр Геннадьевич Парамонов — обладатель крапового берета, мастер спорта по боксу, мастер спорта по служебному многоборью, подполковник, начальник кафедры физвоспитания МВД России. Был тренером по специальной физической подготовке таких именитых спортсменов: Александра Поветкина, Александра Бахтина, Дениса Лебедева.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 +1
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