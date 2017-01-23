В Тульскую область спецпоездами привезут болельщиков чемпионата мира по футболу

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Тульская область вместе с Сергиевым Посадом, Коломной, Дмитровым, Кубинкой, Владимиром и Рязанью вошла в программу «What's outside Moscow?».

19-20 января в Мадриде прошел туристский Российско-Испанский форум в рамках перекрестного Года Россия-Испания 2016-2017.

В составе российской делегации, по приглашению Министерства культуры РФ, Тульскую область представила министр культуры Татьяна Рыбкина, которая презентовала культурно-туристический потенциал региона, а также федеральный маршрут «Русские усадьбы».

В презентации российских регионов приняли участие представители города Санкт-Петербурга, Республики Хакасии, Калининградской, Ростовской, Новгородской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Тульской областей.

Одну из сессий посвятили обсуждению туристских предложений для гостей чемпионата мира по футболу – 2018. Здесь презентовали не только культурно-туристические программы в регионах-хозяевах чемпионата, но и в городах-спутниках Москвы.

Так, Тула вместе с Сергиевым Посадом, Коломной, Дмитровым, Кубинкой, Владимиром и Рязанью) вошла в программу «What's outside Moscow?».

В рамках этого проекта для гостей футбольного чемпионата будут пущены специальные поезда, на которых туристы смогут посетить окрестности столицы по экскурсионным турам. Стоит отметить, что министерство культуры Тульской области стало одним из инициаторов и участников разработки данного проекта.

Тульский сегмент проекта представят «Ясная Поляна», Тульский кремль, музеи оружия, самовара и пряника, кроме того, в программу вошли Тульский музей изобразительных искусств и ряд храмов. В ближайшее время группа общественных экспертов из Москвы посетят Тулу, дадут свои дополнительные рекомендации и предложения.

В рамках форума в российском посольстве Мадрида прошло также открытие Национального офиса по туризму Visit Russia в Испании. Выступая с приветствием, Татьяна Рыбкина преподнесла директору офиса Мадлен Родригес презентационные и рекламные материалы о Тульской области и маршруте «Русские усадьбы», а также представила новые сувенирные продукты проекта.