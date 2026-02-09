Дмитрий Миляев призвал тульские вузы искать новые подходы к профориентации молодежи

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 9 февраля, на оперативном совещании призвал учебные заведения региона активнее сотрудничать с вузами и колледжами, чтобы повысить заинтересованность молодежи в выборе профессиональных направлений.

Министр образования региона Оксана Осташко рассказала о положительных изменениях в изучении школьных предметов, таких как математика и естественные науки.

«Нужно вывести работу по профориентации на качественно иной уровень. Давайте вместе с вузами и техникумами создадим новые форматы общения с учащимися старших классов и студентами колледжей, которые помогут ребятам осознанно выбрать будущую профессию», — подчеркнул глава региона.

Особенно важным направлением губернатор назвал популяризацию вузов и ссузов среди старшеклассников.

«Необходимо, чтобы учащиеся знали и понимали, какие специальности предлагаются в наших высших учебных заведениях, какие преимущества дает тот или иной диплом», — подчеркнул Миляев.