Николай Воробьёв провёл личный приём граждан в Туле

А затем на площадке общественной приёмной сенатор встретился с ветераном боевых действий и участником специальной военной операции Алексеем Королёвым.

Фото пресс-службы партии «Единая Россия».

В четверг, 29 января, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялся личный приём граждан. Его провёл секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Российской Федерации Николай Воробьёв, рассказали «МК в Туле» в пресс-службе реготделения.

Одной из ключевых тем встречи стало улучшение условий жизни людей с инвалидностью. Председатель Тульской региональной организации «Областное общество инвалидов» Алла Новикова и председатель Тульского регионального отделения «Всероссийское общество глухих» Юлия Клыгина подняли ряд социальных вопросов. Обсуждение касалось действующих льгот, а также региональных мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. По всем обращениям были даны консультации, часть вопросов взята в дальнейшую проработку.

«Работа с обращениями граждан остаётся одним из ключевых направлений нашей деятельности. Мы должны внимательно слушать и реагировать на каждую просьбу. Улучшение качества жизни людей с инвалидностью — это одна из задач народной программы партии, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — подчеркнул Николай Юрьевич.

Кроме того, на площадке общественной приёмной сенатор встретился с ветераном боевых действий и участником специальной военной операции Алексеем Королёвым. На встрече были обсуждены вопросы оказания дополнительной помощи военнослужащим из Тульской области, а также организация патриотических мероприятий в образовательных учреждениях региона.