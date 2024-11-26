Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев заявил о миллионной коррупции в российском футболе

Кадр из видео телеграм-канала Вячеслава Федорищева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, ранее возглавлявший тульский кабмин, заявил, что самарский ФК «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов арбитрам-взяточникам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам Вячеслава Андреевича, несколько месяцев назад к нему пришёл один из функционеров местного футбольного клуба и рассказал о долге 36 млн рублей на «секретные цели».

– Я у него спросил, а на что. Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, – рассказал глава Самарской области.

Федорищев отметил, что клуб получает деньги из бюджета, а значит, это деньги налогоплательщиков. Самарский губернатор провёл совещания с судейским комитетом РФС и выяснил что судьи в высшем дивизионе получают около 6-7 миллионов рублей в год, а общую коррупцию в спорте оценивают в 500 миллионов рублей «чёрного нала».

– Всё, что нужно сделать нам – командам в Высшей лиге, их порядка десяти, – взять и перестать платить, – подчеркнул Вячеслав Федорищев, а все освобождённые коррупционной схемы деньги предложил направить на нужды СВО.

Российский Футбольный Союз отреагировал на высказывания губернатора Самарской области и заявил, что «последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе»:

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», – говорится в официальном заявлении пресс-службы РФС.

Напомним, вместе с Вячеславом Федорищевым в Самару перебралась команда чиновников, ранее работавших под его началом в правительстве Тульской области.