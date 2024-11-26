  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев: «ФК «Крылья Советов» должен 36 млн рублей судьям-взяточникам» - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев заявил о миллионной коррупции в российском футболе
Кадр из видео телеграм-канала Вячеслава Федорищева

Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев заявил о миллионной коррупции в российском футболе

Он предложил футбольным командам Высшей лиги перестать платить коррупционерам.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, ранее возглавлявший тульский кабмин, заявил, что самарский ФК «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов арбитрам-взяточникам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам Вячеслава Андреевича, несколько месяцев назад к нему пришёл один из функционеров местного футбольного клуба и рассказал о долге 36 млн рублей на «секретные цели».

– Я у него спросил, а на что. Он ответил, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, – рассказал глава Самарской области.

Федорищев отметил, что клуб получает деньги из бюджета, а значит, это деньги налогоплательщиков. Самарский губернатор провёл совещания с судейским комитетом РФС и выяснил что судьи в высшем дивизионе получают около 6-7 миллионов рублей в год, а общую коррупцию в спорте оценивают в 500 миллионов рублей «чёрного нала».

– Всё, что нужно сделать нам – командам в Высшей лиге, их порядка десяти, – взять и перестать платить, – подчеркнул Вячеслав Федорищев, а все освобождённые коррупционной схемы деньги предложил направить на нужды СВО.

Российский Футбольный Союз отреагировал на высказывания губернатора Самарской области и заявил, что «последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе»:

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», – говорится в официальном заявлении пресс-службы РФС.

Напомним, вместе с Вячеславом Федорищевым в Самару перебралась команда чиновников, ранее работавших под его началом в правительстве Тульской области.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:32 0
Другие статьи по темам
Событие
коррупцияфутболвзяткиФК Крылья Советов
Люди
Вячеслав Федорищев
Место
Самарская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Праздник к нам приходит»: хорошо ли вы помните старую новогоднюю рекламу?
«Праздник к нам приходит»: хорошо ли вы помните старую новогоднюю рекламу?
Средства на перекладку аварийного участка магистрального водовода в Узловой выделят из резервного фонда
Средства на перекладку аварийного участка магистрального водовода в Узловой выделят из резервного фонда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.