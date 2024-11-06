В Тульскую область готовы привозить больше белорусских товаров

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В регион могут привезти высококачественные комбикорма, премиксы и аминокислоты для сельского хозяйства.

Республика Беларусь готова наращивать объемы поставок в Тульскую область белорусских продуктов питания, сельскохозяйственного сырья. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Дмитрием Миляевым.

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» может поставлять высококачественные комбикорма, премиксы и аминокислоты. А предприятие «Белсемена» располагает необходимыми ресурсами для продвижения элитных семян белорусской селекции.

— Отечественные предприятия готовы участвовать в проектировании и строительстве животноводческих комплексов, притом под ключ, — отметил Лукашенко.