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В Тульскую область готовы привозить больше белорусских товаров
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область готовы привозить больше белорусских товаров

В регион могут привезти высококачественные комбикорма, премиксы и аминокислоты для сельского хозяйства.

Республика Беларусь готова наращивать объемы поставок в Тульскую область белорусских продуктов питания, сельскохозяйственного сырья. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Дмитрием Миляевым.

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» может поставлять высококачественные комбикорма, премиксы и аминокислоты. А предприятие «Белсемена» располагает необходимыми ресурсами для продвижения элитных семян белорусской селекции. 

— Отечественные предприятия готовы участвовать в проектировании и строительстве животноводческих комплексов, притом под ключ, — отметил Лукашенко.

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Автор:
сегодня, в 12:54 +2
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