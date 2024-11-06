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Пьяный житель Тульской области избил незнакомца: ему показалось, что тот напал на женщину

Пьяный житель Тульской области избил незнакомца: ему показалось, что тот напал на женщину

Уже в суде выяснится, что потерпевший просто помогал подняться рухнувшей в снег жене.

В Киреевске местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 1 января пьяный обвиняемый стоял на балконе своей квартиры. Ему показалось, что во дворе дома мужчина избивает женщину, и он крикнул, чтобы тот не трогал гражданку. После этого он спустился вниз и хорошенько избил потерпевшего. Тому не помогло объяснение, что он просто помогал упавшей жене подняться. 

Потерпевший получил травму груди, перелом ребра и правосторонний пневмоторакс.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима. 
 
 

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