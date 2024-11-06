Пьяный житель Тульской области избил незнакомца: ему показалось, что тот напал на женщину

Уже в суде выяснится, что потерпевший просто помогал подняться рухнувшей в снег жене.

В Киреевске местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 1 января пьяный обвиняемый стоял на балконе своей квартиры. Ему показалось, что во дворе дома мужчина избивает женщину, и он крикнул, чтобы тот не трогал гражданку. После этого он спустился вниз и хорошенько избил потерпевшего. Тому не помогло объяснение, что он просто помогал упавшей жене подняться.



Потерпевший получил травму груди, перелом ребра и правосторонний пневмоторакс.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима.



