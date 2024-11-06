Эксперты рассказали, чем нельзя угощать белок в тульских парках

Фото Алексея Пирязева.

И назвали идеальную подкормку для этих зверьков.

В холодное время года белки в парках нуждаются в подкормке. Но перекармливать их нельзя, чтобы они не разучились искать еду самостоятельно.

Как рассказали эксперты «Тульских парков», идеальная подкормка для белок — это фундук, половинки грецких орехов и кедровые орешки. Также хорошим угощением являются нежареные семечки подсолнечника и тыквы.

Фундук белкам обязательно нужно давать в скорлупе. Зубы у них растут всю жизнь, и им нужно их стачивать. Скорлупа фундука для этих целей подходит идеально.

Грецкий орех сложен для разгрызания, поэтому лучше давать белкам его половинками. Кедровый орех тоже нужно давать в скорлупе. У семечек подсолнечника и тыквы энергоемкость небольшая, а с наступлением холодов белка нуждается в рационе посытнее.