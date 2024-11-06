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Эксперты рассказали, чем нельзя угощать белок в тульских парках
Фото Алексея Пирязева.

Эксперты рассказали, чем нельзя угощать белок в тульских парках

И назвали идеальную подкормку для этих зверьков.

В холодное время года белки в парках нуждаются в подкормке. Но перекармливать их нельзя, чтобы они не разучились искать еду самостоятельно. 

Как рассказали эксперты «Тульских парков», идеальная подкормка для белок — это фундук, половинки грецких орехов и кедровые орешки. Также хорошим угощением являются нежареные семечки подсолнечника и тыквы. 

Фундук белкам обязательно нужно давать в скорлупе. Зубы у них растут всю жизнь, и им нужно их стачивать. Скорлупа фундука для этих целей подходит идеально. 

Грецкий орех сложен для разгрызания, поэтому лучше давать белкам его половинками. Кедровый орех тоже нужно давать в скорлупе. У семечек подсолнечника и тыквы энергоемкость небольшая, а с наступлением холодов белка нуждается в рационе посытнее. 

Яд для белок: миндаль, арахис, фисташки, косточки вишни, черешни, абрикоса и персика, а также сухарики, чипсы, печенье, хлеб и шоколад.

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сегодня, в 17:03 +4
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