Эксперты рассказали, чем нельзя угощать белок в тульских парках

В холодное время года белки в парках нуждаются в подкормке. Но перекармливать их нельзя, чтобы они не разучились искать еду самостоятельно.
Как рассказали эксперты «Тульских парков», идеальная подкормка для белок — это фундук, половинки грецких орехов и кедровые орешки. Также хорошим угощением являются нежареные семечки подсолнечника и тыквы.
Фундук белкам обязательно нужно давать в скорлупе. Зубы у них растут всю жизнь, и им нужно их стачивать. Скорлупа фундука для этих целей подходит идеально.
Грецкий орех сложен для разгрызания, поэтому лучше давать белкам его половинками. Кедровый орех тоже нужно давать в скорлупе. У семечек подсолнечника и тыквы энергоемкость небольшая, а с наступлением холодов белка нуждается в рационе посытнее.
Яд для белок: миндаль, арахис, фисташки, косточки вишни, черешни, абрикоса и персика, а также сухарики, чипсы, печенье, хлеб и шоколад.