Михаил Борщев наделен полномочиями сенатора

На первом заседании областная Дума 8-го созыва приняла решение о наделении своего представителя полномочиями сенатора Российской Федерации.

По итогам голосования единогласно полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от областной Думы наделен Михаил Борщев.

Михаил Михайлович поблагодарил депутатов за оказанное доверие представлять Тульскую областную Думу в верхней палате российского парламента.

— Для меня вступление в должность сенатора Совета Федерации от Тульской областной Думы является крайне важным шагом, предполагающим большую ответственность перед всеми жителями региона. Используя накопленный опыт и знания, буду прикладывать все усилия для того, чтобы достойно представлять Тульскую область на федеральном уровне. Уверен, что совместно с командой депутатского корпуса мы достигнем отличных результатов, — сказал Михаил Борщев.

На заседании Думы также выступил Николай Воробьев, который указом губернатора Дмитрия Миляева наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Тульской области. Ранее Николай Юрьевич занимал пост председателя Тульской областной Думы 7-го созыва.

— Позади 15 лет депутатской деятельности в трех созывах Тульской областной Думы и более трех с половиной лет работы в должности председателя. Вместе с исполнительной властью, с органами местного самоуправления депутатским корпусом немало сделано для повышения качества жизни людей, роста экономики, развития социальных отраслей, — сказал Николай Воробьев, отметив, что одним из самых насыщенных событий для него был 7-й созыв. — Мы вместе помогали жителям и здравоохранению в сложный период пандемии коронавируса. С первых дней спецоперации поддерживаем наших бойцов, их близких, оказываем помощь жителям приграничных территорий.

Николай Воробьев поблагодарил депутатов, с которыми работал на протяжении всех этих лет, членов Общественного совета, Молодежный парламент.

— Наш диалог всегда был конструктивным и уважительным, ведь у нас всегда была общая задача — работать на благо региона, на благо наших земляков. Наше взаимодействие — это очень ценный опыт, который и в дальнейшем будет помогать мне в законодательной работе на федеральном уровне, — подчеркнул Николай Воробьев и пожелал Тульской областной Думе 8-го созыва плодотворной работы.