Нашествие божьих коровок в Туле: пятнистые жучки захватили Мясново и Скуратово

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Они в огромных количествах выбираются на нагретые солнцем стены домов и магазинов.

Жители Скуратово прислали в редакцию Myslo фотографии божьих коровок.

«И так на всех соседних домах!» — рассказала одна из жительниц поселка Льва Толстого.

Коллегам из ГТРК видео с божьими коровками прислали из Мясново:

Обычно нашествия того или иного вида насекомых связано с погодными аномалиями.

Божьи коровки (кокцинеллиды) — семейство жуков. Хорошо заметны благодаря яркой «предостерегающей» окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цветов. Семейство включает около 8000 видов. Распространены по всему земному шару, за исключением Антарктиды и зон с многолетней мерзлотой.