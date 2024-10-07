Нашествие божьих коровок в Туле: пятнистые жучки захватили Мясново и Скуратово

Жители Скуратово прислали в редакцию Myslo фотографии божьих коровок.
«И так на всех соседних домах!» — рассказала одна из жительниц поселка Льва Толстого.
Коллегам из ГТРК видео с божьими коровками прислали из Мясново:
Обычно нашествия того или иного вида насекомых связано с погодными аномалиями.
Божьи коровки (кокцинеллиды) — семейство жуков. Хорошо заметны благодаря яркой «предостерегающей» окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цветов. Семейство включает около 8000 видов. Распространены по всему земному шару, за исключением Антарктиды и зон с многолетней мерзлотой.