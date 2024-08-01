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Прокуратура помогла тульской пенсионерке вернуть украденные мошенниками полмиллиона
Фото: ru.freepik.com.

Прокуратура помогла тульской пенсионерке вернуть украденные мошенниками полмиллиона

Злоумышленники работали вместе с жительницей Новосибирска.

В Суворовском районе 73-летняя жительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, попросил перевести на безопасный счет 480 тысяч рублей. Все якобы для того, чтобы мошенники не смогли похитить ее сбережения.

Позже выяснилось, что по указке мошенников пенсионерка перевела деньги на карту 46-летней жительницы Новосибирской области. За денежное вознаграждение та сказала злоумышленникам номер своей банковской карты и пароль. 

— С целью защиты прав пенсионера прокурор района направил в Искитимский районный суд Новосибирской области исковое заявление о взыскании с владелицы банковского счета суммы неосновательного обогащения, которое полностью удовлетворено, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд обязал жительницу Новосибирской области вернуть 73-летней тулячке деньги. 

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Автор:
сегодня, в 17:20 +1
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