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В Госдуме рассмотрят возможность использования маткапитала для покупки авто

В Госдуме рассмотрят возможность использования маткапитала для покупки авто

При этом можно будет приобрести только отечественный автомобиль.

В нижней палате внесут законопроект, предусматривающий приобретение автомобиля с использованием маткапитала. Об этом сообщили в РИА Новости
 
— Проект федерального закона разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
 
Автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации.
 
Авторы полагают, что законопроект существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома.

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