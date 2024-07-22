В Госдуме рассмотрят возможность использования маткапитала для покупки авто

В нижней палате внесут законопроект, предусматривающий приобретение автомобиля с использованием маткапитала. Об этом сообщили в РИА Новости.
— Проект федерального закона разработан в целях установления возможности направления многодетными семьями и семьями, имеющими ребенка-инвалида, средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Автомобиль должен быть произведен на территории России, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежать продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации.
Авторы полагают, что законопроект существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома.