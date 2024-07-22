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Безработный житель Новомосковска попался на краже фонаря

Безработный житель Новомосковска попался на краже фонаря

В полиции возбуждено и расследуется дело.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 57-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его автомобиля Toyota Land Cruiser, припаркованного возле дома на улице Бережного, украли фонарь и компрессор.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 51-летний местный житель. Мужчина признал вину, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. 

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