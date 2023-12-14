В Тульской области 1600 жителей страдают рассеянным склерозом

Фото минздрава Тульской области

В Тульской области около 1600 пациентов, страдающих рассеянным склерозом. Их обеспечивают дорогостоящими препаратами за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Помощь таким пациентам оказывает Центр рассеянного склероза, который организован на базе клинико-диагностического центра областной больницы. Здесь проводят диагностику, терапию, контроль за эффективностью и безопасностью лечения.

— Пациенты получают и высокоэффективную генно-инженерную биологическую терапию. Благодаря раннему выявлению рассеянного склероза наши пациенты могут длительно оставаться активными, а пациентки имеют возможность планировать беременность и стать мамами, — сказала руководитель центра, главный невролог Тульской области Мария Матсон.

Диагностика рассеянного склероза осуществляется по определенному алгоритму. Подробно проверяется неврологический статус, проводится МРТ головного мозга, шейного и грудного отделов позвоночника (при наличии очагов в спинном мозге), консультация офтальмолога, нейрофизиологические обследования.

Как сообщает региональный минздрав, тулякам, наблюдающимся в Центре рассеянного склероза, проводится постоянный мониторинг состояния здоровья. На базе клинико-диагностического центра работает дневной стационар, где пациенты проходят амбулаторное лечение.

Лечебные учреждения региона по месту жительства пациентов направляют в Центр рассеянного склероза. Запись на прием к специалистам осуществляется через региональную информационную систему Тульской области.

Симптомы заболевания:

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