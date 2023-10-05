Министр обороны отметил тульских женщин-волонтёров СВО

Накануне в штабе объединенной группировки войск Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и планы дальнейших действий.

Во время конференции Сергей Шойгу выделил успехи врачей и медсестёр из Тулы, приехавших помогать бойцам СВО.

— Отдельно хотел бы сказать про добровольцев-женщин — девушек, можно сказать. Я сегодня встретил их там, на полигоне, одновременно готовятся. Они уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест: из Тулы, Ялты, Краснодара и Сибири - отовсюду. И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: «Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда?» Но я, естественно, спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи. И я откровенно скажу: для меня было неожиданностью то, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин, — отметил Сергей Шойгу.

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