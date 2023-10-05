  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Министр обороны отметил тульских женщин-волонтёров СВО - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Министр обороны отметил тульских женщин-волонтёров СВО

Министр обороны отметил тульских женщин-волонтёров СВО

Тулячки занимаются обучением медиков на полигоне.

Накануне в штабе объединенной группировки войск Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и планы дальнейших действий.

Во время конференции Сергей Шойгу выделил успехи врачей и медсестёр из Тулы, приехавших помогать бойцам СВО.

— Отдельно хотел бы сказать про добровольцев-женщин — девушек, можно сказать. Я сегодня встретил их там, на полигоне, одновременно готовятся. Они уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест: из Тулы, Ялты, Краснодара и Сибири - отовсюду. И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: «Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда?» Но я, естественно, спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи. И я откровенно скажу: для меня было неожиданностью то, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин, — отметил Сергей Шойгу. 

Читайте по теме: Сергей Шойгу поблагодарил Алексея Дюмина за оказание помощи бойцам СВО

Автор:
сегодня, в 13:22 −2
Другие статьи по темам
Событие
СВО
Люди
Сергей Шойгу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Госавтоинспекция сообщила о возобновлении регистрации транспорта
Госавтоинспекция сообщила о возобновлении регистрации транспорта
Мошенники угрожают сотрудникам компаний «утечкой» персональных данных
Мошенники угрожают сотрудникам компаний «утечкой» персональных данных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.