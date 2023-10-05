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Госавтоинспекция сообщила о возобновлении регистрации транспорта
Фото из архива Myslo

Госавтоинспекция сообщила о возобновлении регистрации транспорта

Сбой устранен, ожидающих готовы принять в первую очередь.

Возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции.

«Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме. Граждане, которые из-за технического сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке», — сообщило региональное управление ГИБДД.

Напомним ранее мы сообщали о том, что в работе информационной системы ГИБДД на федеральном уровне произошел сбой. В связи с этим оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции было временно приостановлено.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:45 0
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