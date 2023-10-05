Госавтоинспекция сообщила о возобновлении регистрации транспорта

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Возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции.

«Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются в штатном режиме. Граждане, которые из-за технического сбоя не смогли получить требуемые государственные услуги, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке», — сообщило региональное управление ГИБДД.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в работе информационной системы ГИБДД на федеральном уровне произошел сбой. В связи с этим оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции было временно приостановлено.