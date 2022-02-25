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Картами попавших под санкции банков нельзя будет расплатиться через Apple Pay и Google Pay

Картами попавших под санкции банков нельзя будет расплатиться через Apple Pay и Google Pay

Речь идет о банках Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия».

Центробанк распространил важную информацию о работе карт банков, попавших под санкции из-за ситуации на Украине.
 
Как сообщили в ЦБ, все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.
 
Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени.
 
Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений.
 
Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия»), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
 
Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

 

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