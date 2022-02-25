В Туле под многоэтажную застройку сносят здания бывшего завода ТОЗТИ

В Туле неподалеку от Павшинского моста на ул. Ф. Смирнова, 2 в активной фазе ведутся работы по сносу зданий бывшего завода ТОЗТИ (Тульский опытный завод технологического инвентаря). Территория почти в 20 тысяч квадратных метров освобождается от зданий, складов и гаражей бывшего завода.

Завод ТОЗТИ был построен еще в конце 60-х, в 1995 году преобразовался в ОАО, а в 2014-м обанкротился. На его месте еще несколько лет работали различные частные предприятия, в том числе и ООО «Деловой стиль», открытое еще в 2008 году. Фирма занималась производством чулочно-носочных изделий. Однако в 2020-м по иску Московского индустриального банка «Деловой стиль» признали банкротом — за долг в 73 млн рублей.

Сейчас территория бывшего завода находится в частных руках: после банкротства «Делового стиля» участок выставили на торги с начальной ценой в 182 млн рублей (кадастровая стоимость территории — почти 37 млн руб.).

Разрешенное использование участка пока значится как «для эксплуатации нежилых зданий административно-хозяйственного и производственного назначения». Но это только пока. В Туле предложено изменить статус этой зоны на Ж-5 — застройка жилыми домами повышенной этажности. А значит, вскоре здесь появятся многоэтажки.