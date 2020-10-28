Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Об этом стало известно на совещании с членами правительства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом, пишут РИА-Новости.
- И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас, - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Выделенные деньги пойдут на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, подчеркнул президент.
Напомним, за минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 107 человек, двое пациентов скончались.
сегодня, в 10:45, 105 3968 0
вчера, в 18:00, 83 9051 -12
вчера, в 10:44, 52 3620 0
вчера, в 10:25, 94 6739 -11
Другие статьи по темам