Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Об этом стало известно на совещании с членами правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом, пишут РИА-Новости.

- И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас, - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Выделенные деньги пойдут на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, подчеркнул президент.