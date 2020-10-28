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Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Об этом стало известно на совещании с членами правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом, пишут РИА-Новости.

- И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас, - сказал Путин на совещании с членами правительства.
 
Выделенные деньги пойдут на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, подчеркнул президент.
 
Напомним, за минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 107 человек, двое пациентов скончались. 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Артем Жильцов
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