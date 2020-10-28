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Дмитрий Миляев рассказал, какие мосты в Туле отремонтируют в 2021 году

Дмитрий Миляев рассказал, какие мосты в Туле отремонтируют в 2021 году

О том, в каком состоянии сейчас мосты в Туле и какие в ближайшие время ожидает ремонт, рассказал в интервью Myslo глава администрации города Дмитрий Миляев.

На сегодняшний день все мосты и путепроводы Тулы прошли инвентаризацию. По ее итогу в центре особого внимания оказались три моста: Баташевский, Демидовский и Московский путепроводы.

– По Баташевскому мосту и Демидовскому путепроводу в этом году надеемся получить проекты с положительной госэкспертизой, а по Московскому путепроводу эти документы получим в феврале 2021 года, – пояснил Дмитрий Миляев. – Я понимаю, что с точки зрения автомобилистов больше всего нареканий вызывает Баташевский мост – всего одна полоса с реверсивным движением, запрет на движение большегрузов, пробки в часы пик. В следующем году мы решим эту проблему. Причем без остановки движения. Проект предусматривает строительство временного мостового сооружения, по нему пойдет автомобильный трафик, в том числе и грузовой. Затем мы разберем старый мост и построим новый.

Глава администрации добавил, что по поручению губернатора Тульской области были созданы «летучие бригады» для под­держания путепроводов в пригодном эксплуатационном состоянии. Их работа существенно улучшила состояние путепроводов. 

Что касается моста через Упу, то в планах его ремонт также имеется.

– В планах он есть, но по времени отложен, исходя из приоритетных задач по ремонту уже имеющихся мостов. По этому новому мосту подготовлена документация для технологического ценового аудита, – пояснил сити-менеджер.

Полное интервью с Дмитрием Миляевым читайте здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:18 +2
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