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Насильник с Косой Горы заключен под стражу

Насильник с Косой Горы заключен под стражу

Юрию Дворянчикову избрали меру пресечения.

49-летнему Юрию Дворянчикову, задержанному накануне по подозрению в надругательстве над двумя женщинами, на 2 месяца отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, 20 октября мужчина, находясь в квартире своей сожительницы в поселке Косая Гора, надругался над двумя сотрудницами клининговой компании, которых специально вызвал якобы для проведения уборки.

Задержать злоумышленника удалось благодаря содействию местных жителей. Ему предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал. 

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
 
По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:52 +2
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