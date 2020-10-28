Насильник с Косой Горы заключен под стражу

49-летнему Юрию Дворянчикову, задержанному накануне по подозрению в надругательстве над двумя женщинами, на 2 месяца отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, 20 октября мужчина, находясь в квартире своей сожительницы в поселке Косая Гора, надругался над двумя сотрудницами клининговой компании, которых специально вызвал якобы для проведения уборки.

Задержать злоумышленника удалось благодаря содействию местных жителей. Ему предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал.