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ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Фото на Pixabay.com

ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз

В 2019 году участники программы лояльности Мультибонус от ВТБ направили в ВТБ Пенсионный фонд более 6,7 тысячи взносов на формирование негосударственной пенсии.

 Их общая сумма за отчетный период достигла 38 млн рублей. Данный показатель в шесть раз превысил результат 2018 года.

Мультибонус объединяет программы лояльности ВТБ и Почта Банка. Все бонусные опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам этих кредитных организаций и обменивать их на товары, развлечения, путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru. Для клиентов также предусмотрена возможность пополнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с ВТБ Пенсионный фонд.

Накопленные в рамках программы бонусы можно направить на формирование негосударственной пенсии – пользователям доступны сертификаты, позволяющие оплатить взносы в 500, 1000, 1500 рублей.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд:

– Ежемесячно мы наблюдаем рост количества и сумм поступающих взносов, в том числе и в рамках программы лояльности Мультибонус от ВТБ. За прошлый год количество взносов увеличилось в два раза, при этом по сравнению с 2018 годом размер среднего взноса вырос в три раза – до 5,7 тысячи рублей. Мы рады, что пользователи в качестве вознаграждения выбирают для себя вклад в обеспечение своего финансового, и особенно, пенсионного, благополучия. Поэтому наш фонд будет и дальше развивать дистанционное управление пенсионными накоплениями и на всех этапах клиентского пути увеличивать долю присутствия цифровых сервисов.

Чтобы перевести накопленные по программам лояльности ВТБ и Почта Банка баллы в качестве пенсионного взноса, необходимо зайти на сайт или в приложение Мультибонус ВТБ, выбрать раздел «Негосударственная пенсия» и заказать сертификат интересующего номинала. После оформления заявки бонусные средства конвертируются в рубли и в течение 10 рабочих дней поступят на счет клиента в ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. По состоянию на 31 декабря 2019 г. его активы превысили 260 млрд рублей. В настоящее время более 2,7 млн человек выбрали фонд для формирования будущей пенсии. По итогам 2019 г. НПФ ВТБ начислил на счета клиентов–участников программ НПО доходность в размере 8,16% в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля, и 5,54% – в рамках консервативного портфеля.

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