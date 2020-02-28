Туляка оштрафовали за неопрятный внешний вид, шаткую походку и запах алкоголя

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Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В Зареченском округе Тулы мировой судя рассмотрел административное дело в отношении местного жителя. Гражданина Евстратова обвиняли по ст. 20.21 КоАП РФ.

Установлено, что утром 26 февраля мужчина пришел пьяным в помещение судебного участка на ул. Максимовского.

«Имел при ходьбе шаткую походку, неопрятный внешний вид, стойкий запах алкоголя из полости рта, приставал к гражданам, тем самым оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность», - сообщили в Зареченском районном суде.

В судебном заседании Евстратов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили одни сутки административного ареста.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.