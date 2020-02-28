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Туляка оштрафовали за неопрятный внешний вид, шаткую походку и запах алкоголя
Изображение succo с сайта Pixabay

Туляка оштрафовали за неопрятный внешний вид, шаткую походку и запах алкоголя

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В Зареченском округе Тулы мировой судя рассмотрел административное дело в отношении местного жителя. Гражданина Евстратова обвиняли по ст. 20.21 КоАП РФ.
 
Установлено, что утром 26 февраля мужчина пришел пьяным в помещение судебного участка на ул. Максимовского. 
 
«Имел при ходьбе шаткую походку, неопрятный внешний вид, стойкий запах алкоголя из полости рта, приставал к гражданам, тем самым оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность», - сообщили в Зареченском районном суде.
 
В судебном заседании Евстратов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили одни сутки административного ареста.    
 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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