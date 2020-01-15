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Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ

Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ

Поправки касаются назначения председателя и членов Правительства РФ, кандидатов в президенты, а также пенсий и зарплаты.

Выступая с Посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин отметил, что потенциал Конституции, принятой в конце 1993 года, еще не исчерпан. Однако глава государства предложил внести ряд поправок в основной нормативный правовой акт Российской Федерации.

– Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой нарушение прав и свобод человека и не противоречат нашей Конституции, – заявил глава государства.

В частности, он предложил:

  • закрепить обязательное требование к лицам, занимающим критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны посты: главы субъектов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, председатель правительства, его заместители, федеральные министры и руководители федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

– Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, выбравший этот путь, должен для себя решить, что он связывают свою жизнь именно с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений, – пояснил Владимир Путин. 

  • Пост президента может занимать только человек, который прожил на территории РФ не менее 25 лет, у которого отсутствует иностранное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда-либо ранее.

– Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать пост Президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим, – добавил президент.

  • Закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти, при этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления могут и должны быть расширены и укреплены;
  • закрепить минимальный размер оплаты труда – он не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина;
  • закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения – регулярную индексацию пенсий;
  • кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, в который входят губернаторы;
  • наделить Федеральное Собрание правом формировать правительство РФ. Наделить Государственную Думу правом утверждения председателя Правительства РФ, а по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент обязан  назначать их на должность.

– Это повысит роль и значение парламента и Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, сделает более эффективным взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, – пояснил президент. – При этом я убежден, что наша страна с ее огромной территорий, ее сложным национальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики, она должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его заместителей и федеральных министров в связи с утратой доверия или ненадлежащим исполнением обязанностей. Также за президентом должно сохраняться прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой. 

  • Назначение руководителей всех силовых систем президент может проводить после консультации с Советом Федерации. Такой же принцип может быть применен и в отношении прокуроров;
  • наделить Совет Федерации полномочиями отстранять от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, свидетельствующих о невозможности сохранения статуса судьи;
  • наделить Конституционный суд правом проверки нормальных и иных актов (федеральных и региональных) на соответствие Конституции до вступления их в силу. 

Предложенные поправки должны пройти широкое общественное обсуждение, подчеркнул глава государства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:40 −19
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