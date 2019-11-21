Форум «Мой бизнес»: как стать самозанятым и какую поддержку окажут предпринимателям?

В Тульском кремле сегодня, 21 ноября, состоялся форум «Мой бизнес». Он объединил порядка 700 человек. Среди них не только опытные бизнесмены, но и те, кто только делает первые шаги или собирается стать предпринимателем. Все они пришли узнать ответы на свои вопросы и поделиться мнением.

Открыл мероприятие заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин:

Вадим Живулин – Тула – особенный для нас регион, она всегда была центром развития промышленности, предпринимательства. Мы все хорошо помним, что значила Тульская область для всей страны несколько веков назад, когда кузнечное и другие ремесла преобразовывались в промышленные производства. И именно тогда Тула стала центром страны.

Вадим Живулин подчеркнул, что в доле промышленных предприятий, которые известны на весь мир, очень серьезную роль играют предприниматели, малые и средние, которые стали крепкой устойчивой основой развития экономики Тульской области.

– Вы пример для тех, кто еще не занимается собственным бизнесом, – отметил он. – Сегодня Тульская область стала на карте России очень заметным регионом с точки зрения количества и качества предприятий.

По мнению заместителя министра экономического развития РФ, в России недостаточно развит малый бизнес. В некоторых европейских странах он значительно превышает количество средних предпринимателей. Поэтому задача на ближайшие годы создать такие условия для развития и роста предпринимательства, чтобы к концу реализации национального проекта – к концу 2024 года – мы вышли почти на треть вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП нашей страны.

– За последние 13 лет на поддержку бизнеса было направлено порядка 1,5 млрд рублей. Такое повышенное внимание уделяется малому и среднему бизнесу, потому что малые и средние компании – это те компании, которые находятся ближе всего к людям, удовлетворяют ежедневные потребности в товарах и услугах, максимально быстро адаптируются к любым изменениям спроса, экономической ситуации. Это компании, которые формируют основу жизни каждого человека. Бизнес – это та сфера, где есть возможность реализовать себя.

Что сегодня мешает быстрому достижению той самой доли ВВП и увеличению предпринимательской активности, по мнению предпринимателей?

Высокий административный барьер (контрольно-надзорная деятельность, справки, отчеты и т.д.);

сложный доступ к заемным средствам при отсутствии собственных средств;

трудности в поиске помещения для своего дела.

Вадим Живулин пояснил, что для решения этих сложностей и был запущен национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса. Одна из задач его – продвижение предпринимательства и детальное освещение всех мер поддержки.

1. Принят закон о развитии социального предпринимательства.

– Предприниматели, которые работают с социально уязвимыми слоями населения, принимают на работу инвалидов, получают особый статус и дополнительные меры поддержки. До конца года будет подготовлен приказ Минэкономразвития о формировании специального реестра таких организаций, чтобы можно было адресно направлять меры поддержки на федеральном и региональном уровне, – пояснил Вадим Живулин.

2. Запущен механизм трансформации делового климата.

– Вместе с вами мы будем вычищать законодательство на предмет наличия в нем устаревших механизмов помощи и взаимодействия, – пояснил замминистра.

3. Реализуется проект по самозанятым гражданам. Пилотный проект действует с начала года в Москве, Московской области, Калуге и Татарстане. Смысл его в том, что человек, работающий сам на себя и имеющий работников, оказывающий услуги или производящий товары с выручкой 2,4 млн рублей, уплачивает налог 4% при операциях с физлицами и 6% – с юридическими.

– По сути это первая ступень для вхождения в предпринимательскую среду. Но на этом уровне не проводится контроль, нет скрытых платежей, налогов, сборов, отчетов. Расчеты с клиентами или покупателями можно вести через обычный счет физлица. Предполагается, что с 1 января 2020 года режим самозанятых будет доступен еще в 19 субъектах, а с 1 июля – по всей стране (с этой же даты и в Тульской области). Это позволит тем, кто работает парикмахером или варит кофе, например, зарегистрироваться с минимальными издержками. Регистрация занимает пять минут. Скачиваете мобильное приложение, и по сути человек становится предпринимателем без каких-либо рисков. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Мой бизнес.рф, – отметил Вадим Живулин.

4. Запущен специальный продукт – «Программа 8,5». В ней участвуют 90 банков, которые предоставляют заемщику кредит по максимальной ставке в 8,5%. Остальная часть процентной ставки субсидируется государством. Сегодня уже порядка 6,5 тыс. человек воспользовались кредитами.

5. Начата работа четырех лизинговых компаний, которые предоставляют оборудование в лизинг по ставке 6,8%.

6. Создание промышленных технопарков, в которых на уже подготовленных производственных площадках можно размещать любой производственный бизнес.

7. До конца года в Тульской области откроется Центр «Мой бизнес», который сможет дать полную информацию о мерах поддержки бизнеса.

Вячеслав Федорищев – Мы по-настоящему годимся нашими предпринимателями, – отметил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. – Мы видим, какие сложности вам приходится преодолевать, чтобы выходить на экспортные рынки, какие трудности есть в конкуренции. Но год от года количество тульских товаров на полках российских сетевых магазинов и международных рынков растет. Губернатор лично контролирует работу всего правительства по нацпроекту малого и среднего бизнеса и заботится о том, чтобы у каждого предпринимателя были возможности. Мы всегда открыты для вас и готовы работать с вами в формате 27 на 7, чтобы ваш бизнес развивался.

Форум завершится в Туле в 19.00.