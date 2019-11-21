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В лобовом столкновении на Одоевском шоссе пострадали два человека

В лобовом столкновении на Одоевском шоссе пострадали два человека

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Вечером 21 ноября в Туле на Одоевском шоссе неподалеку от поворота на квартал «Петровский» произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Opel Astra и Renault Sandero.

По предварительной информации, Opel следовал по направлению к трассе М-2 «Крым», а навстречу ему ехал Renault. Предполагается, что последний мог выехать на полосу встречного движения, в результате чего и произошло лобовое столкновение.

По имеющейся на данный момент информации, в аварии пострадали женщина — водитель Renault, а также пассажир Opel.

На момент публикации новости на указанном участке образовалась серьезная пробка.

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Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 1
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 2
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 3
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 4
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 5
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 6
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 7
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 8
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 9
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 10
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Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 13
Лобовое столкновение на Одоевском шоссе, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:40 +7
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