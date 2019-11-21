В лобовом столкновении на Одоевском шоссе пострадали два человека

Вечером 21 ноября в Туле на Одоевском шоссе неподалеку от поворота на квартал «Петровский» произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Opel Astra и Renault Sandero.

По предварительной информации, Opel следовал по направлению к трассе М-2 «Крым», а навстречу ему ехал Renault. Предполагается, что последний мог выехать на полосу встречного движения, в результате чего и произошло лобовое столкновение.

По имеющейся на данный момент информации, в аварии пострадали женщина — водитель Renault, а также пассажир Opel.

На момент публикации новости на указанном участке образовалась серьезная пробка.