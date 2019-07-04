Банк России ограничил размер процентов по краткосрочным займам и кредитам

Новые ограничения будут действовать для займов, взятых на срок не более одного года.

С 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года. Начисленные проценты, неустойка, штрафы и пени теперь не могут превышать сам долг более чем вдвое.

После достижения этого предела начисление процентов должно быть прекращено. Как отметили в тульском отделении Банка России, теперб законодательно установлен максимальный размер ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь это актуально для «займов до зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми организациями.

Это уже второй в текущем году этап ограничений, вводимых на федеральном уровне. В январе предельная сумма задолженности ограничивалась 2,5-кратной суммой займа, а максимальная процентная ставка составляла 1,5% в день.