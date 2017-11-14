Более 220 тысяч туляков расплачиваются картой «Мир»

В нашем регионе выдано уже 223,6 тыс. карт «Мир», по всей России — более 25 млн карт, сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Напомним, с 1 июля этого года «новым» работникам бюджетной сферы и пенсионерам стали выдавать национальные платежные карты «Мир». Согласно закону, действующие бюджетники должны перейти на них до 1 июля 2018 года, а действующие пенсионеры — по мере истечения срока действия карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.

«Мир» принимают к оплате в крупных сетевых гипермаркетах, магазинах, на заправках, в ресторанах, в любом банкомате с помощью карты можно снять наличные, ею можно оплатить покупки в интернете, коммунальные услуги.

«При проведении операций по карте „Мир“ используются технологии, разработанные в России, которые не уступают ведущим мировым платежным системам. Поэтому держатели национальной карты могут быть уверены в надежности и безопасности нового платежного инструмента», — отмечает управляющий Отделением по Тульской области Дмитрий Новиков.

Для справки

В Тульской области выпущено 223,6 тыс. карт «Мир». При этом средний чек по карте составил 635,4 руб. С начала года количество операций по картам «Мир», совершенных в регионе, выросло почти в 60 раз (данные Национальной системы платежных карт).