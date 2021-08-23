Тульские волонтеры помогают родителям собрать детей в школу

Фото Единой России.

В понедельник, 23 августа, активисты единого волонтерского штаба, представители регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» продолжили акцию «Собери ребенка в школу» на территории Тулы.

Волонтеры начали мониторинг цен на канцтовары в популярном сетевом магазине, сделав вывод, что стоимость товаров для наполнения школьного ранца, по сравнению с предыдущими годами, остается доступной и существенно не возросла.

Также ребята установили в одном из магазинов первую «полку добра» в рамках одноименной акции по сбору ученических принадлежностей, необходимых для учебы.

Руководитель Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской Думы Никита Бурвиков прокомментировал:

Никита Бурвиков – Мы ежегодно проводим данную акцию, направленную на оказание помощи учащимся и их семьям. В этом году сделаем ее более масштабной, как территориально, так и по количеству проведённых мероприятий. В наших планах реализовать еще ряд акций, включающих в себя мониторинги на стоимость учебных принадлежностей, оказание помощи около ста семьям Тульской области к началу сентября, передачей учащимся канцелярских товаров.

Первый набор канцтоваров уже отправился в тульскую семью Варфоломеевых, в которой воспитывается шестеро детей – это давние друзья и подшефные региональной команды МГЕР-71. Помимо помощи в подготовке к началу учебного года, молодогвардейцы оказывали поддержку в доставке средств индивидуальной защиты и лекарств в период пандемии, новогодних подарков, микроволновой печи, планшета для дистанционного обучения, а также в транспортировке одного из детей, когда тот получил травму.

– Постоянно наблюдаю за деятельностью молодогвардейцев и радуюсь их успехам. Удивительные ребята, которые не забывают про нашу семью, – рассказала многодетная мама Ирина Варфоломеева. – Мы очень рады тому, что каждый год у нас есть такая поддержка в преддверии начала школьных занятий.

Председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев отметил: