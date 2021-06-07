Топ-5 событий недели: контракты на 150 млрд, Тула в Золотом кольце, живительная сила крапивы и памятник булочке

Международный экономический форум

Главной темой прошедшего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума стал девиз «Снова вместе. Экономика новой реальности». И действительно, в России, как и во всем мире, учатся соответствовать новой, постпандемийной эпохе. А Тульская область в новой реальности показывает очень хорошие результаты.

Традиционно на Петербургском форуме оглашают Национальный рейтинг инвестклимата в регионах России. В этот раз он подсчитывался по итогам сложного года пандемии. Как один из положительных факторов в нем было отмечено, что в целом по России административное давление на бизнес снизилось.

Важно отметить, что по итогам рейтинга Тульская область заняла четвертую позицию в топ-5 регионов с наилучшим инвестиционным климатом. Первая тройка — это Москва, Татарстан и Тюменская область, на пятом — Республика Башкортостан. По мнению экспертов, в том, что Тульская область стабильно входит в пятерку лидеров, безусловная заслуга губернатора Алексея Дюмина.

На Петербургском форуме туляки представили несколько проектов: Центр одаренных детей «Созвездие», «Ревитализация исторического центра Тулы», «Кондуки — концепция развития комплекса». Также инвесторов познакомили с ОЭЗ «Узловая», «Композитной долиной», проектом объездной дороги Тула — Новомосковск.

Особое внимание на стенде области было уделено развитию культурного кластера Тулы.

Подводя итоги ПМЭФ-2021, губернатор Алексей Дюмин отметил, что форум был одним из самых продуктивных для Тульской области. За два дня представителями региона было заключено контрактов на 150 млрд рублей, подписано 26 соглашений. Их реализация позволит создать почти 4000 новых рабочих мест.

Многие из соглашений затрагивают не только экономику и промышленность, но и сферы образования и науки. Ряд соглашений связан с экспортом тульских производителей. Подписаны контракты на отгрузку более 2000 тонн продукции АПК за рубеж.

Одна из приоритетных задач правительства области — концентрация в регионе интеллектуальных ресурсов и привлечение инвестиций в сферу исследований и разработок новых технологий для химической промышленности. В Туле началось формирование комплексной экосистемы управления наукой на региональном уровне, создан комитет по науке и инноватике, автономная некоммерческая организация научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ». Направления, по которым работают НОЦ «ТулаТЕХ» и «Композитная долина» (ОБОРОНтех, МАШтех, ХИМтех, ЭКОБИОтех, новые материалы), призваны сделать Тульскую область регионом большой науки.

В рамках этого направления было подписано соглашение о том, что филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева в Новомосковске станет базой для новых научных школ, здесь будут готовить специалистов для «Композитной долины». А в перспективе филиал должен стать базой для формирования сильных научных школ в области химической технологии.

Тула вошла в Золотое кольцо России

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, руководителем Ростуризма Зариной Догузовой и главами Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей было подписано соглашение, по которому Тула войдет в Большое золотое кольцо России.

Название «Золотое кольцо России», как туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси с уникальными памятниками истории и культуры, появилось еще в 1967 году. Тогда в него включили восемь городов — Сергиев Посад, называемый в то время Загорском, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир. В последнее время в Золотое кольцо добавили Калугу, Касимов Рязанской области, Углич, подали свои заявки Рязань и Серпухов. А вот Тула, несмотря на все свои памятники и исторические бренды, оставалась в стороне.

В советское время это было объяснимо — здесь работало слишком много закрытых оборонных предприятий, даже названия которых запрещалось упоминать в открытой печати. Но и в новейшей истории продвижение Тулы как исторического региона давалось с трудом, ведь большим количеством отреставрированных исторических объектов, что является непременным условием для включения в Золотое кольцо, Тула никак не могла похвастаться. Это и давало повод местным злопыхателям судачить, что вместо Золотого кольца у нас остается лишь ржавое тульское ружье.

Однако дорогу осилит идущий. За последние годы в области было сделано столько, что туристический маршрут можно устраивать уже не по большому Золотому кольцу, а по малому — в пределах Тульского региона. И это постепенно признавали на самом высшем уровне. Год назад, в апреле 2020 года, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства за № 465 «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения». В нем был такой пункт: «Позицию, касающуюся автомобильной дороги Р-132, изложить в следующей редакции: Р-132 «Золотое кольцо»: Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль».

Таким образом еще тогда Минтрансом Тульский регион был включен в федеральную дорожную сеть туристического маршрута, связывающего города Золотого кольца России.

– Золотое кольцо — это бренд, традиционно ассоциирующийся внутри страны и за рубежом с богатой историей и культурой России, — прокомментировал подписанное соглашение Алексей Дюмин. — А Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, которая не уступает в своем потенциале другим регионам. Сегодня мы говорим: «Хотите понять Россию — начните с Тулы». Уверен, соглашение позволит развить наше сотрудничество и открыть Тулу для большего числа гостей.

Крапива — это по-нашему

Что за русское лето без крапивы! Давно канули в Лету времена, когда она использовалась преимущественно в воспитательных целях. В историческом городке Крапивна уверены, что в этом растении немало других скрытых возможностей. Оно и лечебное, и питательное, может даже служить спортивным снарядом. И вообще — хочешь получить живительный заряд силы земли русской, надо хотя бы раз в году обжечься крапивой.

В субботу в Тульской области прошел уже XVIII фестиваль Крапивы. В этом году он входил в программу основных мероприятий празднования 100-летия музея-усадьбы Л. Н. Толстого . С великим земляком Крапивна связана неразрывными узами. Здесь даже сохранились здания, которые помнят Толстого. Одно из них — бывшее Дворянское собрание, или дом купца Астафьева, где Толстому предложили стать уездным предводителем дворянства. Граф, правда, отказался, и эту должность занял его брат Сергей Николаевич.

Насладившись экскурсиями, гости праздника могли подкрепиться пирожками с крапивой, крапивными щами, взбодриться участием в жгучих крапивных боях или хотя бы посмотреть на них со стороны — это тоже, как правило, пробирает. Также всех желающих учили изготовлению обереговой нити из крапивы, плетению кружев из нее же, крапивных обереговых кукол.

В общем, было, как всегда, атмосферно и задорно. С утра до вечера многочисленных участников праздника развлекали джазовые и этнографические коллективы из Москвы и Тулы.

В Туле будет еще больше картошки фри

В Тульской области скоро появится завод по переработке картофеля, который будет производить более 100 тысяч тонн картофеля фри и долек по-деревенски. Именно эта линейка пользуется самым большим спросом на российском рынке.

Семейная компания McCain из Канады — крупнейший в мире производитель картофеля фри. Она стала первым иностранным резидентом Особой экономической зоны «Узловая». Инвестиционное соглашение было подписано между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и генеральным директор ООО «Маккейн Фудс Рус» Александром Петровым. На символическую закладку первого камня приехали губернатор Алексей Дюмин, посол Канады в России Элисон Леклер и президент компании «МакКейн» по Европе, Средней Азии и Африке Эрвин Пардон.

Алексей Дюмин рассказал, что открытие завода McCain — важное событие для региона. «Это капиталоемкий, высокотехнологичный и экологически чистый проект. Мы видим, как крупный зарубежный бизнес модернизирует и развивает свои площадки на территории нашего региона, а инвестклимат и доверие бизнеса к правительству Тульской области растут».

Посол Канады в России Элисон Леклер заверил, что со стороны посольства будет оказываться всяческая поддержка этому проекту и на тульскую землю могут прийти другие другие канадские компании.

А президент «МакКейн» по Европе, Средней Азии и Африке Эрвин Пардон пояснил, чем вызван выбор: «Во-первых, это картофельный регион, а во-вторых, нам нравится Тула. Здесь много высокообразованных людей, хорошо развита инфраструктура, здесь проходят федеральные трассы, а еще регион связан с Москвой. В-третьих, есть поддержка со стороны правительства Тульской области».

Как бы ни твердили миру о правильном питании, но есть ли на свете человек, который не любит картофель фри? И, кстати, вопреки расхожему мнению, картофель фри, если он приготовлен правильно, без канцерогенов, это еще и здоровое питание. При соблюдении всех правил приготовления он сохраняет полезные для человека вещества и витамины. Проблема, скорее, в нашем умении соблюдать меру. Но это ведь касается не только картофеля.

В Тульской области увековечат гастрономический бренд

Венев издавна славится своей выпечкой и чистейшей ключевой водой. Даже сегодня в городе работают четыре частных пекарни, одной из которых уже более ста лет. Благодаря уникальной местной воде они выпекают вкуснейшие булочки, которые хотя бы раз в жизни надо попробовать! А лучше и не раз.

С 2014 года традиционную для города выпечку стали делать в форме буквы «В», а называть веневкой. Название настолько прижилось, что фирменную булочку предложили сделать одним из символов города.

Идея памятника булочке веневке только что стала победителем Всероссийского конкурса «Культурный след». Сделать это было непросто, ведь строгие эксперты отбирали к реализации в 2021 году всего пять заявок со всей страны. Помимо веневки лучшими были признаны «Эвенкийские сказки» из Томской области, лабиринт-квест «Карельский путь» из Тверской области, краснодарский проект «На Тихорецкую состав отправится…» и мурманский «Кит в Териберке».

После установки в Веневе арт-объекта, ставшего победителем, планируется проводить ежегодный праздник булочки веневки в формате народных гуляний с выступлением фольклорных коллективов и ярмаркой народных умельцев.