Администрация отказала: в Тульской области семье с тяжелобольным ребенком не дают жилье

Семья Черниковых из Кимовска, воспитывающая ребенка-инвалида с пятью тяжелыми диагнозами, уже год ведет переписку с чиновниками местной администрации. По закону Черниковым положено жилье, но им его не дают.

«Дочка родилась раньше срока, сразу после рождения возникли проблемы с дыханием, из родильного дома нас перевели в Тульскую городскую детскую больницу. После выписки всё шло неплохо, а в восемь месяцев случилось страшное: после сна у Саши появились судороги», — рассказала общественникам мама девочки Юлия Черникова.

Оказалось, что это были симптомы первого диагноза Саши — синдрома Веста (эпилепсия). На днях Саше исполнится пять лет, к этому моменту в ее медицинской карте обозначены пять тяжелых диагнозов: ДЦП, синдром Веста (эпилепсия), частичная атрофия зрительных нервов, гидроцефалия, сниженный интеллект.

В соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов, а также по Жилищному кодексу семьи, где воспитываются дети с диагнозами ДЦП и эпилепсия, имеют право на дополнительную жилплощадь. Черниковы проживают в квартире родственников, собственного жилья не имеют, поэтому они собрали необходимые документы, предоставили их в кимовскую администрацию и начали ждать жилищную комиссию.

Однако комиссию они не дождались, зато в скором времени получили ответ, в котором чиновники отказывали в предоставлении жилплощади, ссылаясь на новую справку из детской поликлиники. Выяснилось, что эту справку администрация запросила самостоятельно, Черниковых об этом в известность не поставила. В ней осталось всего два диагноза, причем один из них к Саше никакого отношения не имеет: вместо ДЦП — АЦП, сопутствующим заболеванием указывалась атрофия зрительных нервов.

Согласно статистике, в Тульской области зарегистрировано 1304 ребенка, имеющих диагноз ДЦП и другие паралитические синдромы, эпилепсией страдают 1375 детей.

– ОНФ обратился в прокуратуру с целью провести проверку, на каком основании кимовской детской поликлиникой выдана справка с двумя диагнозами вместо пяти. Также общественники обратились в министерство социальной защиты и труда Тульской области с просьбой оказать содействие семье Черниковых в получении жилья. Родители хотели бы оборудовать квартиру для перемещения в ней ребенка, страдающего ДЦП. Кроме того, у Черниковых есть сертификат на установку в подъезде пандуса и подъемника, но этот сертификат они не могут реализовать, так как проживают на съемных квартирах или у родственников, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Виктор Мельников.

После публикации истории семьи Черниковых из города Кимовска Тульской области на сайте Общероссийского народного фронта заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко сообщила:

– Мы понимаем, что для туляков сегодня решающее значение в оценке эффективности приобретают качество и скорость оказания государственных и муниципальных услуг. Улучшение жилищных условий каждой семьи требует индивидуального подхода, с учетом имеющегося жилья и дохода. Сегодня семье Черниковых оказывается содействие в сборе необходимых документов для улучшения жилищных условий. По поручению губернатора Тульской области в рамках проекта «Мой семейный центр» для семей с детьми внедряется новый сервис «Жилищное консультирование». Семьи с детьми в Тульской области получат новый «зеленый» канал оперативной связи со всеми нужными службами и сервисами уже в мае этого года.