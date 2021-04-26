Топ-5 событий недели: Послание Путина, дорога на Марс и возвращение в сборную России

Владимир Путин определил национальные приоритеты. И напомнил, что надо делать прививки

Главным событием минувшей недели, безусловно, стало Послание Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Президент России говорил о том, что высшим национальным приоритетом в нашей стране должно стать сбережение народа России. Также он затронул темы поддержки семей, развития здравоохранения, образования и науки, поддержки экономики и бизнеса, обновления Домов культуры, библиотек в сельской местности и малых городах, улучшения экологической ситуации, повышения благосостояния жителей страны.

Комментируя задачи, озвученные Президентом, губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что они дадут серьезный импульс и для реализации нацпроектов, и для регионального развития и обязательно найдут отражение в Программе развития области до 2026 года, работа над которой сейчас активно ведется.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил, что в Послание вошли многие предложения от партии «Единая Россия». Все депутаты областной Думы, представители всех фракций готовы теперь включиться в работу по их реализации.

По мнению Героя Труда РФ, генерального директора АО «АК «Туламашзавод» Евгения Дронова, озвученные главой государства задачи видятся выполнимыми. Прежде всего это необходимость нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

Также в ходе Послания Президент России Владимир Путин еще раз обратился с призывом ко всем гражданам России сделать прививку. «Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет», – считает глава государства.

В День Победы тулякам покажут уникальную военную технику прошлого и будущего

Стали известны планы празднования Дня Победы в Туле.

«Бессмертный полк» в этом году состоится, но в онлайн-формате. Чтобы стать его участником, надо загрузить фотографию своего героя на сайт проекта. 9 Мая в каждом регионе страны пройдут прямые трансляции, в ходе которых будут показаны портреты защитников Отечества.

А вот военный парад будет! Торжественным маршем по главной площади города пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, а также спасатели, судебные приставы, юнармейцы и кадеты.

Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». Впервые на параде будут представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА», арктический и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2. Также над Тулой пролетят военные вертолеты.

В праздничных планах – торжественные митинги и возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям, акции «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Кинобеседка», «Читаем о войне», «Созвездие для победителей». С 5 по 8 мая волонтеры раздадут тулякам более 20 тысяч георгиевских ленточек.

Тульская область впервые присоединится к федеральному проекту Первого канала и канала «Победа» – фестивалю «Спасибо за Победу». 8 и 9 мая на Московском вокзале Тулы будет работать музей «Поезд Победы». Кстати, именно Тульская область когда-то первой в России запустила в 1995 году «Эшелон Победы», которой проехал с митингами и концертами по всей Тульской области.

«Тулица» подвела итоги сезона

В волейбольном клубе «Тулица» подвели итоги первого после возвращения в Суперлигу сезона, в котором тульская команда заняла одиннадцатое место. По мнению главного тренера Александра Перепёлкина, девушки проявили невероятную силу духа и сплоченность коллектива. Отсутствие тренировок во время карантина, состояние здоровья отдельных игроков в это время и сложные игры с соперниками не помешали команде одерживать стратегически важные победы в ходе чемпионата. Также, по мнению главного тренера, одна из важных задач команды – вовлечение в массовый спорт жителей области., в связи с чем игроки «Тулицы» проводили и будут проводить мастер-классы с юными любителями этой игры.

В течение недели «Тулица» подарила еще несколько приятных новостей.

Так, клуб переподписал контракт с главным тренером Александром Перепёлкиным, который будет руководить командой уже четвертый сезон подряд.

В сборную России по волейболу, которая в Новогорске начинает подготовку к матчам Лиги наций, Олимпийским играм и чемпионату Европы, вызвана игрок «Тулицы» Дарья Малыгина. Это ее возвращение в главную команду России. Дарья в составе сборной России принимала участие в Олимпийских играх 2016 года, чемпионате мира – 2018 и была участницей первого розыгрыша Лиги наций в том же 2018 году. В «Тулицу» она перешла в 2020 году и своей игрой обратила на себя внимание тренеров сборной.

Первый из крупных международных турниров этого года – женская Лига наций – пройдет уже скоро, с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини. Также в составе сборной России находится воспитанница тульского волейбола Татьяна Кошелева.

Марсианские горы Тульской области стали еще ближе

Одна из задач этого года – развитие внутреннего туризма. Чтобы мы с удовольствием могли путешествовать по родной стране, надо развивать автомобильные дороги, в связи с чем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более полутора тысяч километров асфальтового покрытия, в том числе на тех дорогах, которые ведут к туристическим объектам.

Особенно актуальна эта проблема для Тульского региона, который становится одним из главных музейных регионов России, куда каждый год приезжает более миллиона туристов. Уже отремонтированы участки дороги Щекино – Одоев – Арсеньево, ведущие к Одоеву и Крапивне из Большой Засечной черты. По обновленному в 2019 году участку дороги Дубна – Скоморошки – Тула – Белев можно подъехать к усадьбе промышленников Мосоловых в Дубне, где открылись экспозиции, посвященные истории металлургии и роду Мосоловых.

В планах на этот год – ремонт подъездной дороги от трассы Донской – Богородицк к населенному пункту Романцево протяженностью шесть с половиной километров. По этой дороге можно будет добраться к Романцевским горам, они же Кондуки, они же Тульская Швейцария, они же Тульская Карелия. Когда-то здесь велись угольные разработки, но после того как шахтеры ушли, бывшие открытые шахты превратились в несколько десятков озер с бирюзовой из-за местных минералов водой, окруженные марсианскими пейзажами. Это настоящий рай для рыбаков, дайверов и любителей делать уникальные селфи.

«Городской полиции» починят крышу

На этой неделе стало известно, что на ремонт крыши исторической «Городской полиции» на проспекте Ленина, 49 из бюджета области будет выделено 2,7 млн рублей.

Здание относится к объектам исторического наследия и действительно имеет уникальную биографию. Построено оно в 1849 году при участии губернского архитектора П. А. Дубровского для размещения первой пожарной части Тулы и городской полиции. Пожарная часть так и осталась во дворе этого здания, а вот в самом доме много раз менялись постояльцы.

С 28 мая по 26 июля 1917 года здесь находился Тульский комитет РСДРП(б). После июльских событий в Петрограде, когда большевики были объявлены немецкими шпионами, перед домом проходили бурные митинги, на которых толпа требовала революционеров для расправы. В конце концов, большевикам пришлось съехать в более безопасное место.

Зато при советской власти здесь долгое время находилось городское бюро ЗАГС, в котором, хоть и без особой торжественности, но объявляли молодоженов ячейкой общества, мужем и женой.

Городская полиция въехала в эти стены около пяти лет назад. Таким образом, круг замкнулся, ведь именно для полиции этот дом когда-то и строился.