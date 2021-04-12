За первый полет человека в космос отвечал туляк Константин Руднев

О первом полете в космос мы знаем многое: кто был конструктором ракеты, кто был первым космонавтом, какие позывные они использовали.

Совсем немногие знают, что руководителем программы полета человека в космос был наш земляк – туляк Константин Николаевич Руднев. Он был председателем Государственной комиссии по первым космическим полетам. Это он отправлял Гагарина в полет, и он же принимал у него рапорт по возвращении из космоса. Константину Рудневу вручались высшие государственные награды, премии, но тайно, об этом знали весьма немногие. Такие времена.

В числе первых студентов Тулы

Константин Николаевич – выпускник 6-й тульской школы, которая находится на пересечении улиц Каминского и Жуковского. После окончания школы сдавал вступительные экзамены в Ленинградский приборостроительный институт. Не приняли. Нет мест. Ушел работать электромонтером на шахту, а в 1930-м поступил в Тульский механический институт.

И здесь, получается, тоже был первым, ведь в 1930-м Тульский механический, впоследствии – политех, а ныне – ТулГУ, произвел первый в своей истории набор студентов. Это вообще было первое в истории города высшее учебное заведение! Руднев, в числе шестидесяти молодых людей, выбрал специальность «Холодная обработка металлов».

Учился он на отлично и уже в студенчестве участвовал в практических разработках. В частности, помогал в работе над первым в стране синхронным пулеметом для авиации ШКАС. Позже, уже работая в ЦКБ оружейного завода, за участие в создании автомата синхронной стрельбы авиационного пулемета через винт работающего пропеллера получил свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть».

«Звание инженера обязывает ко многому»

Карьеры в те времена делались быстро. В 1939 году Константин Николаевич стал главным инженером и заместителем начальника ЦКБ. В 1940 году, в 29 лет, Руднев – уже главный инженер Тульского оружейного завода. Вместе с заводом он отправился в эвакуацию в Медногорск Чкаловской (Оренбургской) области.

Председатель Государственной комиссии по первым полетам в космос, Герой Социалистического Труда Константин Руднев.

По воспоминаниям Руднева, уже в пути заводу была присвоена секретная литера 314 и спущен план – выпустить в октябре 3000 винтовок.

На новом месте разместились в помещении недостроенной брикетной фабрики. Было холодно. Грелись двумя загнанными для этого в цех паровозами.

Еще до войны, сразу после окончания института, Константин Руднев дал первое и единственное интервью тульским газетам.

К. Руднев в интервью газете «Коммунар», 1935 год:

«Звание советского инженера обязывает ко многому. Оно, в частности, обязывает к тому, чтобы всегда и всюду быть образцом культурного человека. Культура в первую очередь сказывается в организации работы и людей. Это чуткое, внимательное отношение к каждому рабочему, к творческой мысли рабочего».

Конструктор Сергей Королев позже сказал как-то, что Руднев – это тот человек, с которым можно работать. Хотя с самим Королевым работать было непросто: по воспоминаниям современников, характер у него был не сахар.

В космос!

В 1947 году Руднева перевели на должность директора НИИ-61 Министерства вооружения СССР, занимавшегося исследованиями в области ракетного вооружения. Когда началась работа над межконтинентальной двухступенчатой баллистической ракетой Р-7, на базе которой создавались ракеты не только для военных целей, но и для полетов в космос, Руднева назначили заместителем министра оборонной промышленности СССР. С 1957 года он стал заместителем Председателя Государственного комитета СССР по оборонной технике. Все решения по Р-7 и контроль за их выполнением возлагались на него.

С марта 1958 года он стал еще и Председателем Государственного комитета при Совете Министров СССР по оборонной технике, в задачу которого входило создание ракетного вооружения и космических систем. То есть фактически стал руководителем всего космического проекта. Задействовано в нем было бесчисленное множество предприятий и научных институтов всего Союза, а координировал и организовывал всю эту работу Руднев.

Под его руководством был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем начались эксперименты по запуску в космос живых организмов. Наконец, Государственная комиссия под председательством К. Н. Руднева приняла решение о возможности полета человека в космос на корабле «Восток».

Утром 12 апреля Гагарин отрапортовал председателю Госкомиссии Рудневу, что полностью готов к полету, еще чуть позже было его знаменитое «Поехали!».

Так радовались советские люди первому полету человека в космос. Фото А. Зорина.

А на следующий день после приземления Гагарин подарил Рудневу номер газеты «Правда» от 13 апреля с сообщением ТАСС о его полете и сделал на ней надпись: «Руководителю от исполнителя. Ю. Гагарин».

За подготовку первого полета человека в космос Константин Николаевич Руднев был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Правда, в открытой печати этот указ не публиковался.

Константин Руднев вручает Звезду Героя Советского Союза космонавтам Валентине Терешковой и Валерию Быковскому.

Вскоре после смещения Хрущева Брежнев предлагал Рудневу и дальше работать в ВПК, но тот попросился в гражданскую экономику, поработать вместе с А. Н. Косыгиным. Так творец космического триумфа СССР стал министром приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР, или Минприбора. Сами же космонавты продолжали относиться к своему бывшему руководителю с большой теплотой. И, например, даже спустя пять лет после того, как Руднева перевели на работу, не связанную с космосом, прислали ему коллективное новогоднее поздравление.