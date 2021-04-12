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Неторопливое ДТП на ул. Советской в Туле снял видеорегистратор
Стоп-кадр из видео.

Неторопливое ДТП на ул. Советской в Туле снял видеорегистратор

Chevrolet Captiva «приехал» в Mazda.

Туляк Сергей Белов стал очевидцем ДТП на ул. Советской в Туле и прислал в редакцию кадры с видеорегистратора. На записи видно, как водитель Chevrolet Captiva выезжает на перекресток и неторопливо врезается в Mazda.
 
Судя по всему, обошлось без пострадавших — в региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что заявка на разбор этой автоаварии в дежурную часть не поступала.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:39 +5
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