22.02 - 28.02: Топ-5 персон недели

Сразу предупредим: далеко не всегда участниками нашего обзора будут конкретные личности. Иногда образ персоны недели будет обобщенным — таким, каким он сложился в восприятии жителей Тульской области: коллективный герой новостей.

Также отметим, что иногда в наш обзор не будут попадать и слишком очевидные лидеры недели, становящиеся такими просто автоматически в силу своего служебного положения и принимаемых ими решений, а также повышенного внимания со стороны прессы и общества. Например, безусловный лидер минувшей недели — губернатор Алексей Дюмин: он осуществил в областном правительстве серьезные кадровые перестановки, задавшие новые направления развития области, произвел долгожданное ослабление некоторых антиковидных ограничений и совершил многое другое, что безусловно делает его персоной номер один.

Нам хотелось бы обратить ваше внимание на тех, кто, возможно, остался немного в тени самых главных, самых громких новостей недели, но однозначно заслуживает того, чтобы о нем поговорили.

Итак, начинаем.

1. Вакцинированный житель области.

И первым номером рейтинга персон минувшей недели — сразу же обобщенный герой. Его появление обусловлено, во-первых, темпами, которые набрал процесс вакцинации, а во-вторых — долгожданными послаблениями антиковидного режима.

Конечно, разрешили нам еще далеко не все. Но, что называется, «процесс пошел». Хочется надеяться и верить — сообща мы «корону» все-таки одолеем, победа близка! И все это, в том числе, благодаря им, героям многочисленных новостей: вакцинировавшимся жителям Тульской области. Как сообщают, на минувшей неделе их общее количество превысило 47 тысяч.

2. Обновленный экономический блок правительства.

Новых участников команды правительства области мы также не стали разбивать на отдельные персоны. Именно коллективно, все вместе они олицетворяют главное, что можно вывести из свершившихся кадровых перестановок: губернатор не просто корректирует текущее направление работы областного правительства в сторону требований современности (цифровизации, инноваций, наукоемких проектов), но определяет вектор развития региона на будущее, на долгосрочную перспективу.

Участникам обновленной команды правительства предстоит строить новую, «постковидную эру» в развитии Тульской области. Наши надежды на будущее сегодня связаны именно с ними. Тем более, что новому экономическому блоку было дано поручение начать разработку Программы развития Тульской области до 2026 года.

3. Николай Воробьев.

Председателю областной Думы и секретарю регионального отделения «Единой России» Николаю Воробьеву губернатор дал отдельное поручение: организовать процесс народного обсуждения будущей Программы развития области.

И уже на следующее утро на заседании партийной фракции в областной Думе ее председатель заявил о готовности немедленно включиться в работу и о начале подготовительных мероприятий.

Можно сказать, Николай Воробьев становится доверенным лицом губернатора в будущей работе по обсуждению Программы развития — 2026 с жителями области. А «Единая Россия», самая многочисленная политическая сила страны и региона, вполне логично становится главным инструментом этой работы.

4. Геннадий Вершинин.

26 февраля в Тульском академического театре драмы прошел бенефис заслуженного артиста России Геннадия Вершинина. Повод более чем торжественный: Геннадию Петровичу исполнилось 70 лет.

В Тульском драматическом театре Геннадий Вершинин служит уже более тридцати лет. Каждый его выход на сцену — маленькая история своего героя, точная и глубокая. В «Бесприданнице», которая и была избрана главным спектаклем прошедшего бенефиса, Геннадий Петрович занят в роли Робинзона — балагура и весельчака. В легендарном спектакле тульской драмы «Лес» по пьесе все того же Николая Островского — в роли Счастливцева. Зрители знают Геннадия Вершинина по роли Сарафанова в «Старшем сыне» (на тульской сцене спектакль назывался «Свидание в предместье»), философа Эзопа в трагедии «Лиса и виноград», Штопнова в «Соколах и воронах» — и многих-многих других.

5. Роман Ряховский.

Вы еще не слышали об этом человеке? Знакомьтесь: это новая звездочка на небосклоне тульской королевы спорта — легкой атлетики. Воспитанник ДЮСШ г. Советска и СШОР «Легкая атлетика» Тулы Роман Ряховский на зимних Всероссийских соревнованиях одержал победу в метании копья среди юниоров. Его снаряд улетел на 71 м 38 см — это второй результат сезона в мире среди юниоров до 20 лет!

Поздравляем Романа и ждем продолжения его спортивной карьеры.