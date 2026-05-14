Музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» вышел в финал Национальной премии имени Д. С. Лихачёва в сфере музейного дела.

В номинации «Лучший специальный проект» представлен молодёжный фестиваль «Толстой без бороды». Участники фестиваля творчески интерпретируют наследие писателя с помощью комиксов, фанфиков, танцев и ленд-арта.

Филиал яснополянского музея — Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне — претендует на победу в номинации «Музей года». Это первый в России музей, рассказывающий об истории земского самоуправления. Здесь также можно познакомиться с прошлым Крапивны — бывшего уездного города, где Лев Толстой не раз бывал по служебным делам.

Имена победителей станут известны 20 мая.