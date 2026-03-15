«Цилиндр, ичиги, толстовка»: в Ясной Поляне исследуют стиль Льва Толстого и проведут модный показ

Проект будет проходить в течение полутора лет: с апреля 2026 года по ноябрь 2027 года.

Фото пресс-службы музея «Ясная Поляна».

Название нового проекта отражает эволюцию отношения Льва Толстого к одежде: от следования строгим канонам светской моды до создания собственного неповторимого стиля. О стиле Льва Толстого мы писали ЗДЕСЬ.

— В молодости Лев Николаевич руководствовался комплексом правил «комильфо»: следил за модой, стремился соответствовать ей, более того, судил о людях по их внешнему виду. С духовным переворотом стиль писателя сильно изменился: одежда стала более удобной и простой. Отношение Толстого к моде и одежде помогает нам лучше понять масштаб и многогранность его личности, — говорит менеджер проекта Ольга Глазунова.

«Цилиндр, ичиги, толстовка» — проект, в котором мода и театр объединяются вокруг творчества Льва Толстого и общей задачи — сделать классическое современным.

В рамках проекта молодые дизайнеры передадут жизненную философию писателя через модные образы и ответят на вопрос, во что бы одевался сегодня он сам и те, кому созвучны его ценности.

Проектом предусмотрено проведение творческой лаборатории, панельной дискуссии о моде в России сегодня, а также модного показа и выставки.



Лев Толстой и Алексей Горький, Ясная Поляна, 1909 год. Автор фото — Софья Толстая. Граф одет в абсолютную новинку тех лет — прорезиненный плащ и мокроступы!

— Этот проект уникален тем, что в его основе находится «гардероб» писателя, который сохранился благодаря усилиям музейных сотрудников. Речь идет о собрании, которое заслуживает внимания и со стороны исследователей, и со стороны дизайнеров одежды. Личные вещи оживляют и очеловечивают тех, о ком мы традиционно говорим с придыханием. У участников проекта будет доступ к мемориальным предметам, которые находятся в закрытой коллекции, — рассказывает куратор проекта от мира моды, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.

Авторы проекта планируют проведение в Ясной Поляне пятидневной лаборатории для 10 российских дизайнеров одежды, отобранных в формате открытого приема заявок. Художники получат образовательную поддержку от кураторов и музейных сотрудников, окунутся в яснополянский мир Толстого.

По итогам лаборатории они предложат эскизы будущих коллекций, а затем создадут образы, вдохновленные Ясной Поляной, текстами и персоналией Толстого. Созданные комплекты одежды примерят студенты Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина):