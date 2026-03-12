Стартовал набор музыкантов в проект «ЗВУК — Oktava.Lab»

Проект пройдет с марта по август 2026 года и объединит четыре этапа open-call, концерты, студийные записи и образовательные встречи с профессионалами. Участниками могут стать музыканты, битмейкеры, саунд-дизайнеры и коллективы из Тулы и других регионов России.

Музыканты из шорт-листа выступят на сцене «Октавы», запишут треки и live-сеты, получат медиаматериалы для продвижения. Возможности участия:

выступления на сцене;

запись live-сетов и треков в студии;

профессиональные записи выступлений;

образовательные встречи с экспертами;

участие в сообществе независимых артистов.

Проект открыт для любых жанров: от инди, рока и авторской песни до хип-хопа, электронной и экспериментальной музыки. Финалом станет фестиваль в августе 2026 года с выступлениями лучших участников.

Регламент приема заявок

Заявки принимаются до 28 марта 2026 года на почту: event@oktavaklaster.ru.

Возрастное ограничение: 16+.