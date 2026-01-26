Светлана Мажова из Тульской области стала победителем международного педагогического конкурса 

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Образовательный портал МААМ подвел итоги XI ежегодного Международного педагогического конкурса «Лучший педагог года».

В 2025 году в конкурсе «Лучший педагог года» приняло участие более 49 тысяч работников сферы образования, разместивших более 110 тысяч образовательных публикаций.

Жюри конкурса и редакция портала МААМ, основываясь на количестве и качестве образовательных публикаций, определили победителей «Лучшего педагога года — 2025». Среди лауреатов — воспитатель из детского сада, расположенного в деревне Анишино Веневского района, Светлана Мажова.

Портал МААМ проводит Международный конкурс «Лучший педагог года» с 2015 года в целях повышения популярности профессии педагога и развития современных эффективных подходов к образовательному процессу, что призвано повысить общий уровень образования.

