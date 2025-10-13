На ТНТ стартует семейная комедия «День семьи» с тульским актером

Фото предоставлены ТНТ.

«День семьи» (16+) — история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные ситуации, знакомые каждому из нас.

Представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина узнаёт о своей беременности. И это в 55 лет!

Ира же воспитывает двух дочерей от первого брака вместе с новым мужем. Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех — парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

В сериале принял участие и уроженец Новомосковска Тульской области Сергей Ефремов, которого мы увидим в роли полицейского. Начав свой творческий путь в родном городе, позже актер поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. Сейчас фильмография Сергея насчитывает более 30 работ. С 2011 года — основатель, режиссёр и актёр Московского Театра Комедии.

Кроме того, создатели проекта подготовили сюрприз для зрителей. В одной из серий герои встретят двух самых известных комиков страны — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Они появятся в небольшом, но весёлом камео.