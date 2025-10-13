  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. На ТНТ стартует семейная комедия «День семьи» с тульским актером - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ТНТ стартует семейная комедия «День семьи» с тульским актером
Фото предоставлены ТНТ.

На ТНТ стартует семейная комедия «День семьи» с тульским актером

Премьера состоится 27 октября в 20.00.

«День семьи» (16+) — история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные ситуации, знакомые каждому из нас. 

NAT08267.jpg

Представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина узнаёт о своей беременности. И это в 55 лет!

familia_05_06_2024-064.jpg

Ира же воспитывает двух дочерей от первого брака вместе с новым мужем. Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех — парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

IMG_7186.PNG

В сериале принял участие и уроженец Новомосковска Тульской области Сергей Ефремов, которого мы увидим в роли полицейского. Начав свой творческий путь в родном городе, позже актер поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. Сейчас фильмография Сергея насчитывает более 30 работ. С 2011 года — основатель, режиссёр и актёр Московского Театра Комедии.

NAT08289.jpg

Кроме того, создатели проекта подготовили сюрприз для зрителей. В одной из серий герои встретят двух самых известных комиков страны — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Они появятся в небольшом, но весёлом камео.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
День семьисериалкомедия
Люди
Сергей ЕфремовМарьяна СпивакАлександр Робак
Место
НовомосковскТульская область
Погода в Туле 13 октября: до +5 градусов и неспокойное магнитное поле
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 октября: до +5 градусов и неспокойное магнитное поле
сегодня, в 07:00, 49 1151 6
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
Жизнь Тулы и области
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
сегодня, в 12:09, 15 2247 -3
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
Дежурная часть
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
сегодня, в 11:12, 13 1748 1
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
Дежурная часть
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
сегодня, в 13:52, 13 1588 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе автоледи на Opel насмерть сбила пешехода
В Щекинском районе автоледи на Opel насмерть сбила пешехода
Сертификация «Сделано в России»: опыт тульских экспортеров
Сертификация «Сделано в России»: опыт тульских экспортеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.