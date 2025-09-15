  1. Моя Слобода
Мужской волейбол: в «Тула-Арене» пройдет Кубок 80-летия Победы
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo

Мужской волейбол: в «Тула-Арене» пройдет Кубок 80-летия Победы

Хозяевами площадки выступает команда «Белогорье» из Белгорода.

В спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет волейбольный турнир — первый тур Кубка 80-летия Победы. Хозяевами площадки выступает ВК «Белогорье». Напомним, который сезон подряд Тула является домом для мужской команды из Белгорода.

Расписание турнира:

  • 15 сентября 15.30 — «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет против «Динамо-Урала» из Уфы,
  • 15 сентября 18.30 — «Белогорье» — «Локомотив» из Новосибирска,
  • 16 сентября 15.30 — «Локомотив» — «Зенит»,
  • 16 сентября 18.30 — «Белогорье» — «Динамо-Урал»,
  • 17 сентября 15.30 — «Локомотив» — «Динамо-Урал»,
  • 17 сентября 18.30 — «Зенит» — «Белогорье».

Информация о билетах доступна на сайте белгородского клуба.

Фотограф:
сегодня, в 17:12 0
