Мужской волейбол: в «Тула-Арене» пройдет Кубок 80-летия Победы

В спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет волейбольный турнир — первый тур Кубка 80-летия Победы. Хозяевами площадки выступает ВК «Белогорье». Напомним, который сезон подряд Тула является домом для мужской команды из Белгорода.
Расписание турнира:
- 15 сентября 15.30 — «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет против «Динамо-Урала» из Уфы,
- 15 сентября 18.30 — «Белогорье» — «Локомотив» из Новосибирска,
- 16 сентября 15.30 — «Локомотив» — «Зенит»,
- 16 сентября 18.30 — «Белогорье» — «Динамо-Урал»,
- 17 сентября 15.30 — «Локомотив» — «Динамо-Урал»,
- 17 сентября 18.30 — «Зенит» — «Белогорье».
Информация о билетах доступна на сайте белгородского клуба.