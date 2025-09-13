  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кто в этом году стал победителем фотовыставки «Тула молодая» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кто в этом году стал победителем фотовыставки «Тула молодая»
Фото Екатерины Беловой.

Кто в этом году стал победителем фотовыставки «Тула молодая»

В День города туляки и гости оружейной столицы снова насладились яркими кадрами и выбрали из них лучшие.

Проведение фотовыставки «Тула молодая» в День города уже давно стало традицией. В этом году она прошла уже в шестнадцатый раз. Организатором, как и всегда, стал Молодежный парламент при поддержке депутатов Тульской областной Думы.

DSC00860.jpg

Казалось бы, выставка в последние годы и так была очень масштабной, но в этом году участников стало еще больше. 764 работы на выставку прислали 86 фотографов. Среди них не только профессионалы, но и те, кто делает фото исключительно по зову сердца.

DSC00730.jpg

Ограничений по возрасту среди участников не было. Самому младшему любителю фото было всего пять лет, а самому старшему – 63.

DSC00844.jpg

Фотовыставка стала одной из популярных праздничных площадок в Туле. Не заметить ее было, действительно, сложно: на Казанской набережной появились стенды с более 700 снимками.

DSC00846.jpg

Среди номинация были как привычные – «Лица города», «Тульские сюжеты», «В объективе – дети» и «Зоокадры», так и новые – «Веломаршруты», «Цветы Тульских засек» и «Тульский урожай».

DSC00859.jpg

Туляки на протяжении всего дня с интересом рассматривали снимки и голосовали за лучшие.

Среди гостей были и депутаты Тульской областной Думы.

DSC00781.jpg

Андрей Дубровский, председатель Тульской областной Думы:

- Больше всего зацепили детские фотографии и прекрасные семьи – молодые, жизнерадостные. Это важно, что фотографы видят такие истории и через свое творчество рассказывают их другим.

Благодаря выставке удается объединить фотографов и людей, которые любят Тулу.

DSC00823.jpg

Елена Гребнева, депутат Тульской областной Думы:

- Меня всегда умиляют снимки детей и животных. Я рада, что эти номинации остаются в конкурсе уже много лет. Два года назад я и сама принимала участие в выставке с фотографиями своей младшей приемной кошки Мирочки. Так получилось, что обе фотографии набрали много голосов и заняли первое и второе место. Конечно, я не претендовала на призы, но это было очень приятно. Я благодарю каждого из участников за то, что они ежегодно поддерживают такую нежную, красивую и добрую инициативу Молодежного парламента.

DSC00827.jpg

Сергей Гребенщиков, депутат Тульской областной Думы:

- Я уже шестой год прихожу на выставку. Больше всего понравились детские изображения. Приятно, что заметны разные подходы, авторские стили. У каждого из фотографов – необычный взгляд на мир.

Я проголосовал за понравившиеся фото в каждой номинации. Надеюсь, что выставка будет организовываться и дальше. Инициатива прекрасная!

В восторге от выставки и сами фотографы. Многие из них участвуют уже много лет.

DSC00832.jpg

Ирина Шафиева:

- Участвую во второй раз. Прислала на выставку детские фото, зоокадры и тульские пейзажи. Я фотограф, не умею делать красивые снимки на телефон, поэтому у меня все фото сделаны на профессиональную технику.

Мне нравится не только присылать свои работы, но и смотреть на другие. Проголосовала, кстати, не за свои фото. Некоторые снимки других авторов понравились мне даже больше своих!

DSC00838.jpg

Алексей Горохов:

- Я участвовал много-много раз. Сейчас прислал свои астрофото: люблю снимать Луну. А еще отправил на выставку тульские пейзажи. Я люблю репортажную съемку. Например, снимал, когда был большой ливень. Еще мне нравятся красивые закаты. Чтобы подгадать, когда они будут, смотрю на метеокарты. Так что фотографам, чтобы получить удачные кадры, нужно быть еще немного синоптиками.  

Фотографы, которые набрали больше всего голосов, получили призы от Тульской областной Думы.

DSC01038.jpg

Больше информации об участниках и имена победителей ищите в сообществе конкурса ВКонтакте

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: День города-2025
Полумарафон «Оружейная столица» в Туле собрал 1700 участников: фоторепортаж
Спорт
Полумарафон «Оружейная столица» в Туле собрал 1700 участников: фоторепортаж
вчера, в 19:05, 10 4132 1
В Туле прошел фестиваль национальных игр
Культура
В Туле прошел фестиваль национальных игр
вчера, в 17:04, 5 1281 0
День города в Туле завершила вокальная группа ViVa: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
День города в Туле завершила вокальная группа ViVa: фоторепортаж
вчера, в 13:01, 9 6508 0
На Казанской набережной прошел гала-концерт фестиваля «Голос Победы»
Жизнь Тулы и области
На Казанской набережной прошел гала-концерт фестиваля «Голос Победы»
вчера, в 12:44, 0 1508 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
13 сентября, в 22:01
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тула молодая
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Театральный дворик — 2025» — это было очень ярко, шумно и весело!
«Театральный дворик — 2025» — это было очень ярко, шумно и весело!
Завтра в Туле состоится полумарафон «Оружейная столица»
Завтра в Туле состоится полумарафон «Оружейная столица»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.