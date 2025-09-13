Кто в этом году стал победителем фотовыставки «Тула молодая»

Фото Екатерины Беловой.

В День города туляки и гости оружейной столицы снова насладились яркими кадрами и выбрали из них лучшие.

Проведение фотовыставки «Тула молодая» в День города уже давно стало традицией. В этом году она прошла уже в шестнадцатый раз. Организатором, как и всегда, стал Молодежный парламент при поддержке депутатов Тульской областной Думы.

Казалось бы, выставка в последние годы и так была очень масштабной, но в этом году участников стало еще больше. 764 работы на выставку прислали 86 фотографов. Среди них не только профессионалы, но и те, кто делает фото исключительно по зову сердца.

Ограничений по возрасту среди участников не было. Самому младшему любителю фото было всего пять лет, а самому старшему – 63.

Фотовыставка стала одной из популярных праздничных площадок в Туле. Не заметить ее было, действительно, сложно: на Казанской набережной появились стенды с более 700 снимками.

Среди номинация были как привычные – «Лица города», «Тульские сюжеты», «В объективе – дети» и «Зоокадры», так и новые – «Веломаршруты», «Цветы Тульских засек» и «Тульский урожай».

Туляки на протяжении всего дня с интересом рассматривали снимки и голосовали за лучшие.

Среди гостей были и депутаты Тульской областной Думы.

Андрей Дубровский, председатель Тульской областной Думы:

- Больше всего зацепили детские фотографии и прекрасные семьи – молодые, жизнерадостные. Это важно, что фотографы видят такие истории и через свое творчество рассказывают их другим.

Благодаря выставке удается объединить фотографов и людей, которые любят Тулу.

Елена Гребнева, депутат Тульской областной Думы:

- Меня всегда умиляют снимки детей и животных. Я рада, что эти номинации остаются в конкурсе уже много лет. Два года назад я и сама принимала участие в выставке с фотографиями своей младшей приемной кошки Мирочки. Так получилось, что обе фотографии набрали много голосов и заняли первое и второе место. Конечно, я не претендовала на призы, но это было очень приятно. Я благодарю каждого из участников за то, что они ежегодно поддерживают такую нежную, красивую и добрую инициативу Молодежного парламента.

Сергей Гребенщиков, депутат Тульской областной Думы:

- Я уже шестой год прихожу на выставку. Больше всего понравились детские изображения. Приятно, что заметны разные подходы, авторские стили. У каждого из фотографов – необычный взгляд на мир.

Я проголосовал за понравившиеся фото в каждой номинации. Надеюсь, что выставка будет организовываться и дальше. Инициатива прекрасная!

В восторге от выставки и сами фотографы. Многие из них участвуют уже много лет.

Ирина Шафиева:

- Участвую во второй раз. Прислала на выставку детские фото, зоокадры и тульские пейзажи. Я фотограф, не умею делать красивые снимки на телефон, поэтому у меня все фото сделаны на профессиональную технику.

Мне нравится не только присылать свои работы, но и смотреть на другие. Проголосовала, кстати, не за свои фото. Некоторые снимки других авторов понравились мне даже больше своих!

Алексей Горохов:

- Я участвовал много-много раз. Сейчас прислал свои астрофото: люблю снимать Луну. А еще отправил на выставку тульские пейзажи. Я люблю репортажную съемку. Например, снимал, когда был большой ливень. Еще мне нравятся красивые закаты. Чтобы подгадать, когда они будут, смотрю на метеокарты. Так что фотографам, чтобы получить удачные кадры, нужно быть еще немного синоптиками.

Фотографы, которые набрали больше всего голосов, получили призы от Тульской областной Думы.

Больше информации об участниках и имена победителей ищите в сообществе конкурса ВКонтакте.