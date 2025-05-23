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На XXI Фестивале Крапивы выступит группа «Калинов мост»
Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

На XXI Фестивале Крапивы выступит группа «Калинов мост»

Фестиваль состоится 7 июня в селе Крапивна Щекинского района Тульской области.

Цель фестиваля — привлечь внимание туляков и гостей региона к Крапивне — бывшему уездному городу, связанному с жизнью и творчеством Льва Толстого.

Фестиваль Крапивы организует музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» при поддержке правительства Тульской области и администрации Щекинского района. Фестиваль вошел в афишу главных событий проекта «Музейное лето в Туле — 2025».

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Традиционно фестиваль Крапивы предложит насыщенную культурную и музыкальную программы. В этот день будут работать Музей Земства и градостроительной истории, Музей русского и современного искусства и интерактивная площадка Национального парка «Тульские засеки». Для гостей фестиваля пройдут экскурсии по историческому центру бывшего уездного города.

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Для детей и взрослых будет работать площадка с мастер-классами по традиционным для Тульской области и соседних регионов ремеслам. Здесь можно будет создать собственную флористическую композицию, сделать обереговую нить из волокон крапивы, изготовить экологический гобелен, поработать на гончарном круге и старинном ткацком стане. Также на фестивале пройдут занятия по анимации и танцевальные мастер-классы.

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На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Гости смогут попробовать блюда и напитки из крапивы и поучаствовать в традиционном развлечении фестиваля — крапивных боях, где им предстоит сразиться свежесрезанной крапивой.

Весь день на главной сцене фестиваля будут выступать музыкальные коллективы из Москвы, Тулы и Тульской области.

группа Мистер Твистер.jpg

Здесь можно будет услышать группу «Мистер Твистер»…

группа Runa Project.jpg

…кибер-фолк-группу Runa Project...

группа DOLZHANKINA.jpg

…инди-проект DOLZHANKINA...

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…DJ Krapiva и других исполнителей. Завершит фестиваль выступление новосибирской рок-группы «Калинов мост».

 

Первый фестиваль Крапивы был проведен в 2003 году. Среди основных задач фестиваля — сохранение российской культуры и привлечение широкой общественности к делу возрождения Крапивны.
В 1860-х годах в Крапивне по служебным и общественным делам неоднократно бывал Лев Толстой: писатель был мировым посредником 4-го крапивенского участка, активно участвовал в работе органов земского самоуправления и мировых судов, открывал школы в уезде.
 

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Место
уездный город Крапивна

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