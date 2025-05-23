В Кимовске снесли дом, а «останки» бросили рядом с детской площадкой

Фото Дмитрия Овчинникова.

Активисты пожаловались, что гору мусора не убирают несколько месяцев.

В Кимовске после сноса ветхого дома на улице Полевой, 3 его «останки» лежат без движения в непосредственной близости от детской площадки, сообщил Myslo активист Дмитрий Овчинников.

По его словам, гору мусора не убирают уже несколько месяцев. Местные жители опасаются за безопасность детей.

«Причина в том, что сносим мы собственными силами, а вывоз и утилизация проводятся подрядчиком по контракту. Сейчас проходят конкурсные процедуры, по итогам подрядчик приступит к работам», — отмечал глава администрации Кимовского района Евгений Суханов.

Активисты опасаются, что конкурсные процедуры могут длиться месяцами, если подрядчики быстро не заявляются.