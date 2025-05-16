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В Туле строительная фирма задолжала сотруднику 320 тысяч рублей

В Туле строительная фирма задолжала сотруднику 320 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Туле следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Myslo строительная фирма «АО ТМН „ЗЕРНО-СЕРВИС“» более двух месяцев не выплачивала сотруднику заработную плату одному из сотрудников. Задолженность составила 320 000 рублей. Мужчина устал ждать денег и обратился в СК:

— Следователем изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей. В настоящее время работодателем добровольно погашена задолженность по заработной плате. Принимаются меры к выплате иных установленных законом выплат, — добавили в пресс-службе регионального СК.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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